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Батькивщина призывает защитить украинскую ГТС от иностранцев

Комментариев: 4
Батькивщина считает, что украинской ГТС должна управлять исключительно украинская государственная компания.
Сергей Власенко
Сергей Власенко
Alexander Prokopenko

Фракция Батькивщина обращается к Генеральной прокуратуре и НАБУ относительно намерений незаконной приватизации украинской газотранспортной системы. Об этом заявил народный депутат от фракции Батькивщина Сергей Власенко на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

Как отметил политик, на данный момент власть готовит большой “грабеж“ украинцев.

“Власть за спиной Украинский планирует абсолютно бесплатно передать 49% нашей ГТС в управление иностранным компаниям. Идеологом этой схемы выступает главный коррупционер Украины - Петр Порошенко“, - сказал он. “Это не инвестиционный проект, это большая афера“, - заявил народный депутат от фракции.

По убеждению фракции Батькивщина, украинской ГТС должна управлять исключительно украинская государственная компания со стопроцентной государственной собственностью.

Сергей Власенко призвал лидеров фракций объединиться вокруг законопроекта, внесенного Батькивщиной, о запрете теневой приватизации и любых манипуляций со структурой собственности украинской ГТС (№ 8107).

По его убеждению, это будет настоящим тестом для парламента на патриотизм и на защиту национальных интересов.

Политик напомнил, что в 2007 году парламент уже защищал газотранспортную систему от продаж. Тогда закона авторства Юлии Тимошенко проголосовало рекордное количество депутатов - 430.

“Сегодня в Украине осталось два крупных богатства - украинская сельскохозяйственная земля и украинская ГТС. Оба эти богатства уникальны. По оценкам экспертов, газотранспортная система добавляет в государственный бюджет Украины более 2 млрд. долларов ежегодно“, - отметил он.

Власенко также сообщил, что лидер Батькивщины отсутствует на заседании совета в связи с тем, что она болеет гриппом.

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Комментариев (4)
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Dimon-111    12.03.2018, 15:15
Оценка:  +3
Dimon-111
Як задовбали ці срані популісти.
Улан    12.03.2018, 15:15
Оценка:  +3
Улан
Дурень со списанной торбой
Ипатий    12.03.2018, 15:15
Оценка:  +5
Ипатий
Юля - вечно вторая !!! Думает что станет презиком и будет рулить трубой ! Дурень думкою багатіє !!!
Иван    12.03.2018, 15:15
Оценка:  +1
Иван
а знаете почему они так против? потомучто консорциус с Европой по трубопроводу означает окончетельный проигрышь русляндии
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