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Причастных к "выборам" в Крыму ждут санкции - Порошенко

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Фейковые выборы президента России на временно оккупированных территориях Украина не признает.
В ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии Могерини обсудили и вопрос Крыма
В ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии Могерини обсудили и вопрос Крыма
president.gov.ua

Украина введет санкционные меры против организаторов так называемого избирательного процесса в аннексированном Российской Федерацией Крыму.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини в Киеве, передает Громадське.

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“В контексте российских президентских “выборов“, в воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса“, - сказал Порошенко.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает выборы президента РФ, которые будут проводиться в Крыму. Также он добавила, что в ЕС будут "призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории".

"Мы не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории", — сказала Могерини.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.

Напомним, 12 марта ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода.

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Теги: выборы президента 2018, Россия, оккупанты, Крым, санкции
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