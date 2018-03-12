Крымским татарам грозят увольнением в случае неявки на выборы

Руководство одного из крымских пансионатов обещает уволить "по собственному желанию" сотрудников из крымских татар, которые не придут на выборы.

В Крыму администрация Октябрьского пансионата для престарелых и инвалидов, пригрозила сотрудникам – крымским татарам увольнением в случае неявки на выборы президента РФ.

Об этом сообщается на сайте Крымской правозащитной группы.

Сообщить об этом администрация пансионата собрала именно крымских татар из числа сотрудников учреждения. Такую информацию правозащитники получили из своих источников.

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“На собрание были приглашены только сотрудники из числа крымских татар. Директор просила всех прийти на выборы, а тех, кто не придёт, того вынуждена будет уволить “по собственному желанию“ (указание сверху). Директор говорит, что всем необходимо в обязательном порядке проголосовать, так как боятся диверсий со стороны крымских татар“, - сообщил источник правозащитников.

Как сообщалось 12 марта, оккупанты в Крыму заставляют детей рисовать плакаты к выборам президента России.

Также Рефат Чубаров 11 марта сообщил, что вместо крымчан голосовать на выборах “сгоняют“ мигрантов.