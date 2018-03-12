Счастливчик еще не обратился к организаторам для оформления выигрыша.

В субботнем розыгрыше государственной лотереи Мегалот в тираже №1725, который состоялся 10 марта 2018 года, стало известно о срыве второго по величине главного приза - Мегаприза - размером в 1 500 000 гривен.

Известно, что выигрышная ставка была сделана в городе Черновцы, а именно - в ЛОТО маркете, который расположен по адресу: улица Калиновская, 43.

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“Оператор государственных лотерей М.С.Л. поздравляет победителя и советует как можно быстрее обратиться на бесплатную горячую линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65, где ему предоставят дополнительную информацию относительно дальнейшего оформления выигрыша“, - отмечают организаторы розыгрыша.

Также новый миллионер приглашается стать участником элитного Клуба миллионеров М.С.Л. и принять участие в эксклюзивной подарочной программе Два дня из жизни миллионера. На новоиспеченного любимца Фортуны и его спутника ждут незабываемые два дня жизни в стиле luxury, во время которых они смогут в полной мере ощутить свой новый статус.

Мегалот Тираж №1725 від 10 03 2018 0:00 / 02:26

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Напомним, что в прошлом году 2 мультимиллионера Мегалот уже успели стать почетными членами Клуба миллионеров М.С.Л. Это Евгений Зеленский, который 18 февраля 2017 года во время проведения тиража Мегалот №1615 сорвал Мегаприз в размере 6 150 000 гривен, и Ирина Возная, которая 28 октября 2017 года во время проведения тиража №1687 сорвала Мегаприз в размере 5 500 000 гривен.

Воспользовавшись возможностью, каждый из мультимиллионеров принял участие в подарочной программе, которая включала в себя: съемки в эфире любимой лотереи, ужин с очаровательной ведущей Мегалот, участие в профессиональной фотосессии, престижные рестораны, проживание в гостинице в центре Киева и много других эксклюзивных развлечений.

Кстати, оба обладателя Мегаприза - из Черновцов и со Львова - потратили на игру по 50 гривен каждый. При этом минимальная стоимость игры - всего 5 гривен.

Как сообщалось, 18 января украинка выиграла в американской лотерее пять миллионов долларов.