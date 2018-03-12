Автовокзалы Крыма обнесут решетками и введут там пропускной режим

Ограждения начнут устанавливать в апреле.

К перрону на автовокзалах будут допускать только пассажиров с билетами krimavtotrans.info

Автовокзалы Крыма для обеспечения антитеррористической безопасности с апреля оградят бесфундаментными металлическими ограждениями, установят там ворота и калитки. Также на автостанциях появятся группы быстрого реагирования, которые будут дополнительно контролировать пассажиров.

Об этом сообщил директор Крымавтотранса Игорь Коробчук, передает Радио Свобода.

“После установки ограждения на территории автостанций введут пропускной режим. Это означает, что на территорию автостанции смогут въезжать только транспортные средства, которые перевозят пассажиров и имеют на то все законные основания“, - сообщил Коробчук.

По его словам, к перрону на автовокзалах будут допускать только пассажиров с билетами. К остальным объектам проход будет свободным.

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Отмечается, что такое нововведение уже появилось на автовокзале Евпатории. Вдоль его периметра возвели металлический забор в виде клетки выше человеческого роста. Теперь пассажирам перед посадкой в автобус предстоит пройти осмотр.

По данным Радио Свобода, Крымавтотранс закупил ограждения еще в ноябре 2017 года по 10 млн рублей. Это 786 сборных секций и более 800 столбов для заборов. Они предназначены для автовокзала и двух автостанций в Симферополе, автостанций в Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии, Евпатории, Армянске, Красноперекопске, Судаке, а также поселках Первомайское, Красногвардейское, Кировское и Советское.

Как сообщалось 6 февраля, в Джанкое избили и задержали крымского татарина.