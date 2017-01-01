Под Одессой военного убили в драке с гражданскими

Группа подвыпивших парней в возрасте от 18 до 20 лет спровоцировала драку с военными, в результате которой 19-летний молодой человек получил смертельные травмы.

В результате конфликта военнослужащих с гражданскими в Ивановском районе Одесской области погиб 19-летний парень. Об этом говорится в сообщении 28 отдельной механизированной бригады на странице в Facebook.

“30-летний Игорь, солдат, военнослужащий механизированного подразделения по месту постоянного проживания в компании боевого товарища и жены праздновал свой день рождения. Группа подвыпивших парней в возрасте от 18 до 20 лет спровоцировала драку с военными. В результате 19-летний Дмитрий получил ножевые ранения и по дороге в больницу умер от потери крови“, – говорится в сообщении.

По данному факту началось следствие. Командование бригады в очередной раз напомнило бойцам о “необходимости строгого соблюдения правил поведения в общественных местах и сохранении чести и достоинства защитника Украины“.

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Накануне стало известно о драке в районе поселка Новая Збурьевка между военными и гражданскими. Пострадавшие были с обеих сторон. Утверждалось, что все военнослужащие были трезвые.

Также напомним, что в декабре 2017 года в Одесской области в селе Алтестово Беляевского района 20-летний военнослужащий во время конфликта нанес смертельное ножевое ранение своему ровеснику.