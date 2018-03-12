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Парубий: Рада под угрозой атаки

Комментариев: 8
Андрей Парубий считает, что Рубан - это только начало, а в запасе у врага есть еще террористические сценарии.
Андрей Парубий считает, что Верховная Рада под угрозой
Андрей Парубий считает, что Верховная Рада под угрозой
depositphotos.com

Председатель парламента Андрей Парубий отметил высокую угрозу атаки Верховной Рады и порекомендовал усилить меры предосторожности, в частности – усилить охрану административных зданий, сообщает УНИАН.

На брифинге журналисты издания попросили Парубия прокомментировать ситуацию с задержанием Владимира Рубана и ответить, целесообразно ли усиление мер безопасности ВР.

Парубий упомянул о намерениях Путина дестабилизировать ситуацию в Украине, и сказал, что эти намерения сегодня актуальны, как никогда, а главной целью для врага был и остаётся украинский парламент.

Изъятые в ходе задержания переговорщика минометы могут бросать боевые гранаты на расстоянии нескольких сот метров.

По мнению председателя парламента, действующая на сегодняшний день система безопасности может пропустить такую атаку, что приведёт к многочисленным жертвам.

Степень угрозы нападения на Верховную Раду Парубий расценивает как очень высокую, и отмечает, что важен не только факт усиления систем безопасности, но и понимание опасности всеми, кто оказался под угрозой. 

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“Важно понимание этой проблемы и этой опасности и здесь - в зале ВР, и также между журналистов, и совместное действие, чтобы не допустить таких сценариев в зал ВР“  - отметил Парубий.

По мнению председателя, задержание Рубана помогло пресечь один из сценариев дестабилизации, но этот сценарий не может быть единственным, подобные инциденты могут происходить и в дальнейшем, а значит, необходимо принять все усилия, чтобы обезопасить людей от возможных терактов.

Напоминаем, 12 марта во время описи оружия Рубана вспыхнул боеприпас.

А Пётр Порошенко и генерал СБУ Василий Грицак единогласно считают “переговорщика“ причастным к массовым терактам в Украине. Власти убеждены, что уровень террористической угрозы для Украины за всё время стал самым высоким за время независимости государства.

 

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Теги: Парубий, Верховная Рада Украины, Рубан, угроза
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Комментариев (8)
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ЛЮДАР    12.03.2018, 16:43
Оценка:  +2
ЛЮДАР
впевнений, що вся країна ну Дуже НЕ засмутилася б , в разі ліквідації ВР
skygravity    12.03.2018, 16:12
Оценка:  +2
skygravity
а картавый то очкует....)
Экс-диктатор    12.03.2018, 16:16
Оценка:  0
Экс-диктатор
боюсь что скорее нагнетает перед какой-то спланированной авантюрой...
Экс-диктатор    12.03.2018, 16:10
Оценка:  -2
Экс-диктатор
какая лада?
под какой углозой?
лубан лазве не кулъер, олганизатол и исполнитель телакта с ТЫСЯЧАМИ желтв в одном флаконе?
maruk55    12.03.2018, 15:57
Оценка:  +2
maruk55
Великого горя не було б...
Колишній-східняк    12.03.2018, 16:02
Оценка:  -4
Колишній-східняк
А знаєш скільки нам обходяться вибори парламенту? Та аби тільки це. За терактами піде така хвиля нестабільності, що не не встигнемо отямитися, як в Києві уже будуть ввічливі зелені чоловічки. Згадай, як все було в Криму...
maruk55    12.03.2018, 16:13
Оценка:  +3
maruk55
Цих зелених чоловічків пів ради може привести,а самі за кордон втечуть "патріоти"
ЛЮДАР    12.03.2018, 16:45
Оценка:  -1
ЛЮДАР
справжні зелені чоловічки й сидять у ВР
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