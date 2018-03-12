Парубий: Рада под угрозой атаки

Андрей Парубий считает, что Рубан - это только начало, а в запасе у врага есть еще террористические сценарии.

Председатель парламента Андрей Парубий отметил высокую угрозу атаки Верховной Рады и порекомендовал усилить меры предосторожности, в частности – усилить охрану административных зданий, сообщает УНИАН.

На брифинге журналисты издания попросили Парубия прокомментировать ситуацию с задержанием Владимира Рубана и ответить, целесообразно ли усиление мер безопасности ВР.

Парубий упомянул о намерениях Путина дестабилизировать ситуацию в Украине, и сказал, что эти намерения сегодня актуальны, как никогда, а главной целью для врага был и остаётся украинский парламент.

Изъятые в ходе задержания переговорщика минометы могут бросать боевые гранаты на расстоянии нескольких сот метров.

По мнению председателя парламента, действующая на сегодняшний день система безопасности может пропустить такую атаку, что приведёт к многочисленным жертвам.

Степень угрозы нападения на Верховную Раду Парубий расценивает как очень высокую, и отмечает, что важен не только факт усиления систем безопасности, но и понимание опасности всеми, кто оказался под угрозой.

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“Важно понимание этой проблемы и этой опасности и здесь - в зале ВР, и также между журналистов, и совместное действие, чтобы не допустить таких сценариев в зал ВР“ - отметил Парубий.

По мнению председателя, задержание Рубана помогло пресечь один из сценариев дестабилизации, но этот сценарий не может быть единственным, подобные инциденты могут происходить и в дальнейшем, а значит, необходимо принять все усилия, чтобы обезопасить людей от возможных терактов.

Напоминаем, 12 марта во время описи оружия Рубана вспыхнул боеприпас.

А Пётр Порошенко и генерал СБУ Василий Грицак единогласно считают “переговорщика“ причастным к массовым терактам в Украине. Власти убеждены, что уровень террористической угрозы для Украины за всё время стал самым высоким за время независимости государства.