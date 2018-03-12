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Савченко вызвали на допрос по Рубану, а она уехала за границу

Спецтема: Дело Рубана
Комментариев: 23
Генпрокурор отметил, что сегодня в 04:00 народный депутат Надежда Савченко выехала за территорию Украины.
Луценко призвал Савченко "проявить смелость" и прийти на допрос
Луценко призвал Савченко "проявить смелость" и прийти на допрос
УНИАН

Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она находится за границей. Об этом сообщил в интервью журналистам генпрокурор Юрий Луценко, передает LIGA.net.

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“СБУ направила депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 04:00 она покинула территорию Украины. Для участия в международной конференции, где предусмотрено присутствие отдельных депутатов. Хотя она не является членом официальной делегации, но она имеет на это право“, - сказал он.

Луценко призвал Савченко вернуться в Украину и прибыть 13 марта в СБУ на допрос. 

Он добавил, что в деле Рубана будут и другие следственные действия по “другим членам этого террористического заговора“.

Напомним, 9 марта, когда Шевченковский районный суд избирал меру пресечения главе Центра освобождения пленных Владимиру Рубану, на заседание явилась народный депутат Надежда Савченко, которая вместе с Рубаном ездила в ДНР.

Ранее 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия задержали руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. 

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Теги: Савченко, Рубан, СБУ, допрос, Луценко
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Комментариев (23)
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Eurostars    12.03.2018, 20:15
Оценка:  +1
Eurostars
Зміниться влада і Луцик таки досидить своє в тюрмі.
tehlider    12.03.2018, 19:44
Оценка:  -2
tehlider
Гадя по медведчуківські вказівки поїхала.
Коцман_Бобза    12.03.2018, 19:03
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Если бы не партийные списки, где сейчас была бы Надя? Надо делать выводы из своих ошибок.
ЛюблюУкраину    12.03.2018, 19:14
Оценка:  +1
ЛюблюУкраину
время всё расставит на свои места, главное чтобы не разочароваться в своих временных убеждениях, навеянных нынешними сми
wahmurkadurnaya    12.03.2018, 18:31
Оценка:  +4
wahmurkadurnaya
Хто щуреня це випустив із пастки?
ЛюблюУкраину    12.03.2018, 19:02
Оценка:  +1
ЛюблюУкраину
а твоему шоколадному можно на мальдивах загорать?
тт*    12.03.2018, 19:37
Оценка:  -3
тт*
зазрадовйобив вже ти!!
wahmurkadurnaya    12.03.2018, 18:30
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
Тимошенку за грати!
abdul90    12.03.2018, 18:30
Оценка:  +4
abdul90
Яка ж вона бридка .
wahmurkadurnaya    12.03.2018, 18:30
Оценка:  -1
wahmurkadurnaya
Тимошенку на поліграф!
wahmurkadurnaya    12.03.2018, 18:27
Оценка:  +3
wahmurkadurnaya
Не забуваймо, друзі, що пригодувала це щуреня тимошенко!
Lenz    12.03.2018, 18:26
Оценка:  +2
Lenz
епаная героиня))) а все это потому что у нас страной управляют олигархи , они некчемны , умеют только воровать , считать деньги , и пладить вот таких героинь , рубанов и тысячи подобных. а мы , а чё мы ? об нас ноги руки вытрут , и нечего... все ОК.
wahmurkadurnaya    12.03.2018, 18:24
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
Хто випустив це щуреня з ловушки?
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