Савченко вызвали на допрос по Рубану, а она уехала за границу

Генпрокурор отметил, что сегодня в 04:00 народный депутат Надежда Савченко выехала за территорию Украины.

Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она находится за границей. Об этом сообщил в интервью журналистам генпрокурор Юрий Луценко, передает LIGA.net.

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“СБУ направила депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 04:00 она покинула территорию Украины. Для участия в международной конференции, где предусмотрено присутствие отдельных депутатов. Хотя она не является членом официальной делегации, но она имеет на это право“, - сказал он.

Луценко призвал Савченко вернуться в Украину и прибыть 13 марта в СБУ на допрос.

Он добавил, что в деле Рубана будут и другие следственные действия по “другим членам этого террористического заговора“.

Напомним, 9 марта, когда Шевченковский районный суд избирал меру пресечения главе Центра освобождения пленных Владимиру Рубану, на заседание явилась народный депутат Надежда Савченко, которая вместе с Рубаном ездила в ДНР.

Ранее 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия задержали руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.