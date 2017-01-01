Луценко предложил Бакулину сделку со следствием

Генпрокурор отметил, что если депутат на такое соглашение не пойдет, это не помешает следствию выйти на заочное осуждение и конфискацию имущества.

Генпрокурор Юрий Луценко предлагает народному депутату Оппозиционного блока Евгению Бакулину заключить соглашение со следствием и дать показания на экс-президента Виктора Януковича. Об этом Луценко заявил на заседании регламентного комитета парламента, передает корреспондент LIGA.net.

“Пользуясь случаем, хочу предложить Бакулину подумать над возможностью заключить соглашение со следствием... В прошлом году на такое соглашение пошел экс-заместитель главы Нафтогаза Кацуба“, - сказал он.

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Именно это соглашение, по словам Луценко, позволило выйти на Бакулина.

“Если Бакулин захочет сотрудничать со следствием, мы готовы пойти с ним на законное соглашение. Наше главное задание - это привлечение к ответственности организатора этой преступной организации, которым следствие обоснованно считает Януковича“, - сказал он.

Луценко отметил, что если Бакулин на такое соглашение не пойдет, это не помешает следствию выйти на заочное осуждение и конфискацию имущества.

Он также напомнил, что конфискация имущества одного из участников преступной организации в рамках заочного осуждения влечет за собой конфискацию имущества всех членов организации.

Напомним, 2 февраля 2018 года Луценко сообщил, что ГПУ будет просить у Рады согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела “вышек Бойко“. 19 февраля представления были переданы в Верховную Раду на рассмотрение регламентного комитета.

22 февраля Парубий заявил, что Бакулин не выходит на связь. 28 февраля Бакулин написал письмо к главе Верховной Рады и в регламентный комитет, где сообщил, что находится на лечении, а о представлениях узнал из СМИ. Бакулин предоставил справку о том, что находится на лечении в Беларуси.

12 марта, регламентный комитет без замечаний пропустил представления прокуратуры на лишение неприкосновенности Бакулина.

В 2010-2014 годах Бакулин был главой правления НАК Нафтогаз Украины. В марте 2014-го его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако затем он вышел под залог в 10 млн грн.