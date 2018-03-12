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Воры установили свои видеокамеры и крали десятки тонн угля - полиция

Комментариев: 4
Для масштабных краж была организована подпольная сортировочная станция с видеонаблюдением.
Владелец "бизнеса" приобрел несколько зданий в районе железной дороги
Владелец "бизнеса" приобрел несколько зданий в районе железной дороги
police.dn.ua

Полиция Донецкой области задержала преступную группу, которая организовала похищение угля из вагонов на железнодорожной станции Покровск. Уголь фасовали на подпольной “сортировочной станции“ и продавала через выстроенную сеть сбыта местным жителям по рыночным ценам.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Преступная группа с признаками организованности начала действовать в Покровске год назад. В ее состав входили трое мужчин и женщина, все жители Покровска. Установлено, что 36-летний организатор начал промышлять небольшими кражами угля несколько лет назад, а в январе 2017-го поставил это дело “на поток“. Мужчина разработал преступную схему и привлек к противоправной деятельности знакомых“, - говорится в сообщении.

Злоумышленники провели подготовку: в ограде возле железнодорожных путей были пробиты “ходы“ для транспортировки похищенного угля, а на заборе установлены камеры видеонаблюдения.

“Через камеры, не выходя из дома, организатор следил за прибытием грузовых поездов и местонахождением работников службы охраны. Брали только лучшие сорта угля, качество продукции проверял главарь группировки. Сообщники грузили товар в мешки и через заранее сделанные отверстия заносили в “сортировочную станцию“, которую обустроили прямо у места стоянки вагонов. Для этого владелец “бизнеса“ приобрел несколько зданий в районе железной дороги“, - выяснили полицейские.

В целях конспирации ход дела координировали с помощью видеонаблюдения. Награбленное развозили грузовиками по пунктам сбыта в Покровске и Мирнограде, откуда продавали населению по рыночным ценам.

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“В режиме секретности сотрудники уголовного розыска областного главка полиции задокументировали факты похищения и сбыта угля. Самое сложное при этом было “обойти“ камеры видеонаблюдения. Операцию по задержанию готовили несколько месяцев, к ее реализации были привлечены бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия“, - отметили правоохранители.

В областном главке полиции сообщили, что только на стадии реализации задокументировано 12 фактов хищения угля, ущерб от которых составил более 80 тыс. грн. У членов преступной группы по разным адресам изъято более 60 тонн угольной продукции, “черную“ бухгалтерию, видео- и компьютерную технику, деньги, полученные преступным путем, пистолет Zoraki.

Зоумышленники, кроме одного из участников преступной группы, который был судим за имущественное преступление, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины “Кража“. Подозреваемым грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в середине января НАБУ разоблачила схему хищения на ТЭЦ газа на 1,4 млрд гривен.

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Теги: уголь, железнодорожная станция, кража, воровство
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Комментариев (4)
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suzanika    12.03.2018, 18:28
Оценка:  +2
suzanika
Цена тонны угля около 1000 грн .Это жалкий бизнес.Нашли 60 тон угля ,это 60 тыщ грн 2000 дол ,а часть из этой суммы надо за перевозку заплатить ,грузчикам ,сторожам ,помещения купить ,копейки остается ,но ум вложил ...
Колишній-східняк    12.03.2018, 17:20
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Покровский Корейко....
КОТ---    12.03.2018, 17:15
Оценка:  +2
КОТ---
мда воровал вагонами
Колишній-східняк    12.03.2018, 17:40
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Да это тоже тяжёлый труд - грузить в мешки, таскать через какую-то щель .... И навар мизерный. Другое дело - сидеть на денежных потоках и перебрасывать часть средств с помощью компьютера себе на счета где-нибудь на Кипре. И руки не болят, и костюмчик чистенький и денежки посолиднее и поймать тяжелее
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