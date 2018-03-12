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На вокзале в Киеве нашли избитого до смерти военного

Комментариев: 2
Тело военного со следами побоев обнаружили на железнодорожном вокзале в Киеве.
На Киевском ЖД вокзале обнаружили труп военного
На Киевском ЖД вокзале обнаружили труп военного
depositphotos.com

Военнослужащий Виталий Вяльцев найден мертвым на железнодорожном вокзале в Киеве, сообщает издание Молодой Буковинец.

На теле военного обнаружили следы побоев.

Ранее волонтеры сообщали, что Виталий Вяльцев погиб во время боевого задания. Однако теперь стало известно, что военный был в увольнении в деревне Погореловка Заставнинского района Черновицкой области и ехал обратно на фронт. Военный Служил в десятой бригаде под Попасной Луганской области.

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Военный комиссар Черновицкой области Владимир Шведюк заявляет, что трагический случай произошел 10 марта. 

Вяльцев был разведен. От этого брака у военного осталось двое детей. На опознание тела в Киев поехала бывшая жена военнослужащего. Сейчас ведется следствие, выясняются подробные обстоятельства гибели Вяльцева.

Напомним, 18 февраля в Полтавском госпитале нашли тело военного. Военнослужащий повесился прямо в здании медучреждения. 

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Теги: смерть, Буковина, Киев, жд вокзал, военный, труп, криминал
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Комментариев (2)
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Alexandr    12.03.2018, 17:55
Оценка:  +3
Alexandr
На центральном вокзале Киева? Где кишит полицаями? Слава Авакову и Грицаку, и их боссу.
Колишній-східняк    12.03.2018, 17:42
Оценка:  -4
Колишній-східняк
Похоже, вежливые зелёные человечки где-то уже здесь....
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