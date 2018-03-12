На вокзале в Киеве нашли избитого до смерти военного

Тело военного со следами побоев обнаружили на железнодорожном вокзале в Киеве.

Военнослужащий Виталий Вяльцев найден мертвым на железнодорожном вокзале в Киеве, сообщает издание Молодой Буковинец.

На теле военного обнаружили следы побоев.

Ранее волонтеры сообщали, что Виталий Вяльцев погиб во время боевого задания. Однако теперь стало известно, что военный был в увольнении в деревне Погореловка Заставнинского района Черновицкой области и ехал обратно на фронт. Военный Служил в десятой бригаде под Попасной Луганской области.

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Военный комиссар Черновицкой области Владимир Шведюк заявляет, что трагический случай произошел 10 марта.

Вяльцев был разведен. От этого брака у военного осталось двое детей. На опознание тела в Киев поехала бывшая жена военнослужащего. Сейчас ведется следствие, выясняются подробные обстоятельства гибели Вяльцева.

Напомним, 18 февраля в Полтавском госпитале нашли тело военного. Военнослужащий повесился прямо в здании медучреждения.