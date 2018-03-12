ДТП в Харькове: Зайцева признала свою вину, Дронов - нет

Также водитель Lexus клянется, что больше никогда в жизни не сядет за руль, но отрицает, что употребляла наркотики в день трагедии.

Участница ДТП с шестью погибшими в центре Харькова, произошедшего 18 октября 2017 года, водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева во время сегодняшнего судебного заседания попросила прощения у потерпевших и поклялась, что никогда не сядет за руль. Она продолжает отрицать, что в день аварии принимала наркотики.

Об этом сообщает УП со ссылкой на Интерфакс-Украина.

“Наркотики я никогда не пробовала“, - сказала Зайцева, добавив, что в день аварии отдыхала с подругой в ресторане Чили, но спиртного не пила.

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Водитель Lexus утверждает, что ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Touareg. По словам Зайцевой, она зажала клаксон и в последний момент перед столкновением нажала педаль тормоза, но это не позволило избежать ДТП, уточняет newsroom.kh.ua.

“После того, как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем и его в таком состоянии вынесло на людей“, — рассказала подсудимая.

Обвиняемая затруднилась назвать скорость, с которой двигалась на момент столкновения, но признала, что через площадь Конституции (перед перекрестком, где произошло ДТП) ехала приблизительно 80 км/час.

Она признала свою вину и все гражданские иски, заявленные потерпевшими.

Другой обвиняемый в смертельном ДТП Геннадий Дронов отказался давать показания и не признал свою вину. Он заявил, что приносит свои соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

“Хотелось бы выслушать свидетелей. До конца всех. А пока я ссылаюсь на статью 63 (статья 63 Конституции Украины гласит, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников)“, - заявил Дронов.

Следующее заседание состоится в 14:00 21 марта.

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Как сообщалось, 7 февраля Киевский райсуд Харькова продлил пребывание под стражей без залога до 7 апреля для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, подозреваемых в совершении смертельного ДТП на Сумской 18 октября 2017 года. Первое заседание суда по сути обвинений состоится 19 февраля.

Напомним, 31 января стало известно, что полиция завершила досудебное расследование уголовного производства об автокатастрофе на Сумской. Подозреваемыми в этом деле являются Елена Зайцева (управляла Лексусом, который сбил пешеходов) и Геннадий Дронов (управлял Фольксвагеном, который столкнулся с Лексусом).

6 февраля адвокат Дмитрий Марцонь заявил, что родственники трех пострадавших намерены просить компенсации. Ранее сообщалось, что в обвинительном акте Зайцевой есть смягчающие обстоятельства.