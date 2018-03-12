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Часть поездов в Донецкую область временно отменят

Комментариев: 1
Изменения в график курсирования поездов внесены в связи с капитальным ремонтом на участке дороги.
Изменения будут в графике скоростного поезда № 711/712 Киев - Константиновка
Изменения будут в графике скоростного поезда № 711/712 Киев - Константиновка
Status Quo

Скоростной поезд Киев - Константиновка не будет осуществлять рейсы 18 и 19 апреля.

Об этом сообщает Магистраль со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

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“В связи с капитальным ремонтом моста на станции Ланна участка Полтава - Лозовая 18 и 19 апреля упразднены рейсы скоростного поезда № 711/712 Киев - Константиновка”, — говорится в сообщении.

Компания попросила пассажиров учитывать эту информацию при планировании путешествий и извинилась за неудобства.

Напомним, в начале весны к долгим четырехдневным выходным по случаю 8 Марта курсировали 15 дополнительных поездов.

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Теги: поезд, Укрзализныця, Донецкая область, Константиновка
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Комментариев (1)
PereZX    12.03.2018, 18:18
Оценка:  0
PereZX
интересно, а они билеты на эти даты не продавали?
или для кого-то сюрприз будет?
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