Часть поездов в Донецкую область временно отменят

Изменения в график курсирования поездов внесены в связи с капитальным ремонтом на участке дороги.

Изменения будут в графике скоростного поезда № 711/712 Киев - Константиновка Status Quo

Скоростной поезд Киев - Константиновка не будет осуществлять рейсы 18 и 19 апреля.

Об этом сообщает Магистраль со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

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“В связи с капитальным ремонтом моста на станции Ланна участка Полтава - Лозовая 18 и 19 апреля упразднены рейсы скоростного поезда № 711/712 Киев - Константиновка”, — говорится в сообщении.

Компания попросила пассажиров учитывать эту информацию при планировании путешествий и извинилась за неудобства.

Напомним, в начале весны к долгим четырехдневным выходным по случаю 8 Марта курсировали 15 дополнительных поездов.