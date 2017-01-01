В Запорожской области мужчина убил своего отца вилкой
В Запорожской области мужчина во время обыкновенной бытовой ссоры убил своего отца.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
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“10 марта 2018 гражданин П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего проживания в селе Владимирское Запорожского района области, в помещении кухонной комнаты дома, на почве возникшей ссоры со своим 68-летним отцом, нанес удар металлической вилкой в область грудной клетки последнего, убив тем самым потерпевшего“, - говорится в сообщении.
Сейчас убийца задержан.
Как отмечается, Запорожской местной прокуратурой № 2 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Напомним, 5 марта в Одессе задержали убийцу, который отрезал голову девушке.