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В Запорожской области мужчина убил своего отца вилкой

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Смертельный удал сын нанес в грудную клетку отца.
Нападавший мужчина был пьян
Нападавший мужчина был пьян
depositphotos.com

В Запорожской области мужчина во время обыкновенной бытовой ссоры убил своего отца.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

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“10 марта 2018 гражданин П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего проживания в селе Владимирское Запорожского района области, в помещении кухонной комнаты дома, на почве возникшей ссоры со своим 68-летним отцом, нанес удар металлической вилкой в область грудной клетки последнего, убив тем самым потерпевшего“, - говорится в сообщении.

Сейчас убийца задержан.

Как отмечается, Запорожской местной прокуратурой № 2  осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Стоит отметить, что санкция статьи  предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, 5 марта в Одессе задержали убийцу, который отрезал голову девушке.

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Теги: Запорожская область, отец, сын, убийство
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