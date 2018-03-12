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У Савченко заявили, что на допрос она не придет

Комментариев: 14
Никаких повесток или приглашений на допрос народный депутат не получала, так как находится за границей.
Надежда Савченко отсутствует в Украине и на допрос не придет
Надежда Савченко отсутствует в Украине и на допрос не придет
izvestia.kiev.ua (архив)

Нардеп Надежда Савченко в настоящее время находится в ПАСЕ с рабочим визитом и на допрос явиться не может. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщили в пресс-службе парламентария.

Отмечается, что с евродепутатами Савченко собирается обсуждать освобождения украинских политзаключенных из РФ.

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“Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или каких-либо других документов Надежда Викторовна, соответственно, не получала“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызывается на допрос в СБУ во вторник, 13 марта, в связи с расследованием в уголовном производстве против руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием.

 

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Теги: Луценко, СБУ, допрос, Рубан, Надежда Савченко, Савченко
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Комментариев (14)
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Mil-Insider    12.03.2018, 20:03
Оценка:  0
Mil-Insider
Поспешный выезд Савченко на конференцию в Брюссель в 4 утра после получения накануне вечером повестки от СБУ, напоминает паническое бегство.
wahmurkadurnaya    12.03.2018, 19:41
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
Граблі нічому дурнів не навчають.
Mil-Insider    12.03.2018, 20:07
Оценка:  0
Mil-Insider
К сожалению, СБУ не может задерживать народного депутата без согласия Верховной Рады из-за сложной процедуры снятия неприкосновенности.
wahmurkadurnaya    12.03.2018, 19:35
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
Тимошенку на допит з поліграфом!
Ипатий    12.03.2018, 19:33
Оценка:  +3
Ипатий
Сколько ниточке не виться ....
ЛюблюУкраину    12.03.2018, 19:20
Оценка:  -5
ЛюблюУкраину
Увидите в ближайшем будущем как вы были не правы
wahmurkadurnaya    12.03.2018, 19:33
Оценка:  +2
wahmurkadurnaya
А можна більш детальніше? Що і кого Ви мали на увазі?
Mil-Insider    12.03.2018, 20:11
Оценка:  0
Mil-Insider
Не только это малохольная фсбешная курва... многие из их стаи сейчас кинуться в разные стороны.
wahmurkadurnaya    12.03.2018, 19:12
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
Мутять. Чому не кажуть, де воно було на момент підписання виклику на допит? Коли саме підписали цей виклик з точністю до хвилини? Чому саме зараз, а не позавчора? Чому ГПУ, а не СБУ?
texst    12.03.2018, 19:18
Оценка:  0
texst
Если гадю, Героя Украины, посадить - это сделает из неё мученицу в глазах многих. Это будет ещё хуже, чем наскоро присвоить звание Героя, а потом думать как это разруливать.
wahmurkadurnaya    12.03.2018, 19:31
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
Негнаю. Може воно і буде страждати за гратами (в чому я сумніваюся), але кого вже це буде цікавити? Відрубали ж голови королям і нічого- живуть. Зрада нівелює все, навіть Героя України.
texst    12.03.2018, 19:12
Оценка:  +3
texst
Так может и не вернётся? Может, через третью страну на московию, за инструкциями рванула?
Коцман_Бобза    12.03.2018, 19:08
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Приведут.
wahmurkadurnaya    12.03.2018, 19:14
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
Поки приведуть, її там інструкціями накачають.
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