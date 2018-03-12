У Савченко заявили, что на допрос она не придет

Никаких повесток или приглашений на допрос народный депутат не получала, так как находится за границей.

Надежда Савченко отсутствует в Украине и на допрос не придет izvestia.kiev.ua (архив)

Нардеп Надежда Савченко в настоящее время находится в ПАСЕ с рабочим визитом и на допрос явиться не может. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщили в пресс-службе парламентария.

Отмечается, что с евродепутатами Савченко собирается обсуждать освобождения украинских политзаключенных из РФ.

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“Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или каких-либо других документов Надежда Викторовна, соответственно, не получала“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызывается на допрос в СБУ во вторник, 13 марта, в связи с расследованием в уголовном производстве против руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием.