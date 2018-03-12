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Полиция Одесской области получила новые авто

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Автопарк полиции Одесской области пополнился новыми служебными автомобилями. Три микроавтобуса Ford Transit со специальным оборудованием получил батальон полиции особого назначения.
Полиция Одессы пополнила автопарк
Полиция Одессы пополнила автопарк

Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области получило новые автомобили.Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Среди автомобилей - десять легковых Skoda Rapid и пять микроавтобусов Ford Transit. Три из них получил батальон полиции особого назначения, еще два переданы изолятору временного содержания для перевозки лиц, взятых под стражу.

Также автопарк полиции Одесской области пополнился комфортабельным автобусом Ataman на 30 человек.

По словам начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, к концу года правоохранители обзаведутся катерами и вертолетом.

"Сегодня полиция Одесской области получила 16 новых авто. В перспективе планируется также передача двух катеров, а к концу года и вертолета, который в группе авиаподдержки полиции будет использоваться на территории нашей области для выполнения специальных полицейских миссий", - сказал он.

 

 

Напомним, в феврале полицейские Винницы получили десять новых автомобилей Renault Duste.

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Теги: автомобили, видео, фото, полиция, Одесская область, Skoda Rapid
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    12.03.2018, 19:22
Оценка:  0
Глод
А Приусы что? Уже все разбили?
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