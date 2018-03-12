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В Украине подготовили новый список рекомендованных для запрета сайтов

Комментариев: 3
Эти сайты нарушают статью о публичном призыве к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти.
Мининформполитики подготовило список сайтов, рекомендованных для запрета
Мининформполитики подготовило список сайтов, рекомендованных для запрета

Министерство информационной политики Украины подготовило новый перечень сайтов, которые ведомство рекомендует запретить в стране. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, в списке 21 сайт. Они содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства. В частности, это dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

По данным Министерства информационной политики, сайты нарушают статью о публичном призыве к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти. К характеристике каждого ресурса прилагаются ссылки на материалы с данных сайтов.

Отмечается, что список отобрала рабочая группа по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины. Он передан на рассмотрение экспертного совета при МИП.

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Далее список планируют передать правоохранительным органам.

Напомним, в июне 2017 года Министерство информационной политики Украины опубликовало список сайтов, которые нужно закрыть в стране.

 

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Теги: Украина, сайт, запрет, сайты, Мининформполитики, блокировка сайтов
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Комментариев (3)
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Антибес    12.03.2018, 19:49
Оценка:  -1
Антибес
А я не призываю к свержению власти.Я призываю к полной перезагрузке власти правовыми методами,ограничений полномочий президента и правовой легализации импичмента этого самого президента...Ну,разумеется,призыв аю к привлечению к суду представителей власти за геноцид и убийства украинцев.
wahmurkadurnaya    12.03.2018, 19:56
Оценка:  -1
wahmurkadurnaya
Тебе теж скоротили?
weightless    12.03.2018, 20:08
Оценка:  -1
weightless
А можно пофамильно: кого из украинцев
убила власть?
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