В Украине подготовили новый список рекомендованных для запрета сайтов

Эти сайты нарушают статью о публичном призыве к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти.

Министерство информационной политики Украины подготовило новый перечень сайтов, которые ведомство рекомендует запретить в стране. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, в списке 21 сайт. Они содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства. В частности, это dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

По данным Министерства информационной политики, сайты нарушают статью о публичном призыве к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти. К характеристике каждого ресурса прилагаются ссылки на материалы с данных сайтов.

Отмечается, что список отобрала рабочая группа по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины. Он передан на рассмотрение экспертного совета при МИП.

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Далее список планируют передать правоохранительным органам.

Напомним, в июне 2017 года Министерство информационной политики Украины опубликовало список сайтов, которые нужно закрыть в стране.