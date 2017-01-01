В Одессе перекрыли канал контрабанды экстази

Оперативники СБУ установили, что организатор наркотрафика доставлял наркотики из-за рубежа через одного из международных почтовых операторов.

В Одессе силовики задержали местного жителя и его сообщницу по подозрению в организации канала контрабанды в Украину психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 12 марта.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что организатор наркотрафика доставлял наркотики из-за рубежа через одного из международных почтовых операторов.

По данным СБУ, посылки с психотропными веществами забирала его сообщница. Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона, сообщили в спецслужбе.

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Правоохранители задержали подозреваемых после получения очередного почтового отправления, в котором было 500 таблеток экстази, рассказали в СБУ. По их данным, стоимость изъятой партии на черном рынке составляет около 200 тысяч гривен.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК.

Ранее сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры провели 13 обысков в деле по сбыту наркотиков в особо крупных размерах – всего было изъято 146 кг трамадола стоимостью 10 млн гривен.

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