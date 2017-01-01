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ГПУ не нашла достаточно доказательств против Лукаш

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Юрий Луценко подчеркнул, что уже трое заместителей генпрокурора отказались подписывать обвинительный акт против экс-министра юстиции из-за недостатка доказательств.
Елена Лукаш
Елена Лукаш
facebook.com/Lukash.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в эфире телеканала ZIK, что для предъявления обвинения экс-министру юстиции Елене Лукаш пока не нашли достаточно доказательств.

"К сожалению, деятельность департамента Горбатюка не привела к тому, чтобы нашлись доказательства ее (Лукаш - ред.) вины", - отметил Луценко.

Он подчеркнул, что уже трое заместителей генпрокурора отказались подписывать обвинительный акт из-за недостатка доказательств.

Генпрокурор также указал, что санкции ЕС ничего не значили для экс-министра юстиции, так как её имущество не было арестовано.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце февраля 2018 года Лукаш и народный депутат Сергей Клюев были исключены из санкционного списка решением послов ЕС.

Напомним, бывшую чиновницу подозревали в завладении государственными средствами путем злоупотребления своим служебным положением. В конце декабря 2016 года глава Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что расследование по делу Лукаш находится на завершающем этапе.

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Теги: ГПУ, расследование, доказательства, Елена Лукаш
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Источник: korrespondent.net

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