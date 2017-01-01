Штаб: Пять обстрелов за сутки, ранены двое военных

Сепаратисты продолжают нарушать бессрочное прекращение огня на Донбассе. Для атак они применяли 120 и 82 мм минометы, БМП-2 и стрелковое оружие.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, два военнослужащих получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня совершив пять обстрелов позиций украинских защитников. Военнослужащих доставлено в военно-медицинский госпиталь и оказана медицинская помощь", – сказано в сообщении.

На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Новгородского и Луганского.

В Донецкой области грубо нарушая Минские условия, сепаратисты применили 120 и 82 мм минометы по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82 мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитникам Авдеевки.

Напомним, сутками ранее на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.

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