Итоги 12 марта: Ультиматум для Москвы, смерть Табакова

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 12 марта:

Премьер Британии обвинила Россию в покушении на Скрипаля

Премьер-министр Великобритании заявила, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля “с высокой степенью вероятности“ причастна Россия.



Она дала РФ срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений по поводу инцидента, иначе против Москвы планируют ввести серьезные меры.

Савченко вызвали на допрос

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Нардеп Надежда Савченко согласно повестке должна явиться на допрос в СБУ 13 марта, однако у Савченко заявили, что Никаких повесток или приглашений на допрос народный депутат не получала, так как находится за границей “с рабочим визитом в ПАСЕ“.



В свою очередь, вице-президент ПАСЕ заявил, что Савченко не участвовала в мероприятиях ассамблеи. Нардеп Андрей Тетерук предполагает, что она может сбежать в Россию.



В Москве умер актер Олег Табаков



Знаменитый советский и российский актер Олег Табаков умер в возрасте 82 лет. Последние несколько месяцев он провел в больнице. По данным врачей, сердце Табакова не справилось с воспалительным процессом в организме.

В столице Непала разбился пассажирский самолет



В Катманду в результате катастрофы авиалайнера Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines погибли не менее 50 человек, около 20 получили ранения.

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По последним данным, 17-летний самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, врезался в заграждение и загорелся.



Украину посетила глава дипломатии ЕС

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини посетила Украину с рабочим визитом. Она встретилась с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также выступила с речью перед украинскими студентами.



Вице-президент Еврокомиссии заявила, что в Украине стартует большая коммуникационная кампания Идем вместе, которая призвана повысить осведомленность граждан страны о преимуществах и возможностях сотрудничества с Евросоюзом.



Совет ЕС утвердил продление санкций против России



Совет Евросоюза продлил санкции в отношении 150 физических лиц и 38 российских компаний из-за аннексии Крыма еще на шесть месяцев – до 15 сентября. Меры предусматривают замораживание активов физических лиц и компаний, а также введение ограничений на поездки.



В ОБСЕ заявили, что на Закарпатье спокойно

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Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что организация усилила мониторинг в Ужгороде из-за февральского нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, но сейчас ситуация в регионе спокойная.

Умер Юбер де Живанши



Французский модельер Юбер де Живанши (Givenchy) скончался в возрасте 91 года. Он прославился своими нарядами для фильмов с участием Одри Хепберн, в том числе для культовой картины Завтрак у Тиффани. У него заказывали платья Грейс Келли, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и первая леди США Жаклин Кеннеди.