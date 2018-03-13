В результате взрыва в Донецке погибла киевлянка

Разборки между боевиками террористических организаций ЛНР и ДНР происходят прямо на улицах Донецка.

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В Кировском районе оккупированного пророссийскими наемниками Донецка недалеко от кафе под названием СССР 9 марта произошел взрыв, в результате которого погибла киевлянка, которая приехала на похороны дедушки.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Сепаратисты - сотрудники так называемого “МВД“ ДНР - пытались задержать молодого человека, которого подозревали в торговле оружием.

“Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил автобус, который проезжал мимо. Данный автомобиль двигался в сторону блокпоста боевиков Каргилл, на Кураховском направлении. Водитель приостановился, увидев жестикулирующего молодого человека, дав ему возможность забраться в машину, где сидели гражданские. И в этот же момент у него разорвалась граната“, - говорится в сообщении.

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В результате взрыва погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева на похороны дедушки. На месте скончался и сам подозреваемый “МВД“ ДНР. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

По имеющейся у оперативников информации Госпогранслужбы – подозреваемый прибыл в Донецк из так называемой ЛНР и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек.

Также пострадавшие от взрыва микроавтобуса в Донецке рассказали наблюдателям миссии ОБСЕ подробности происшествия - граната взорвалась в руках мужчины, которого прижали к маршрутке снаружи.

Микроавтобус ехал по Кировскому району в направлении автодороги Н-15, когда к нему кинулся мужчина с криком “Остановите автобус!“.

“Его преследовал автомобиль с вооруженными мужчинами в одежде военного типа“, – рассказали очевидцы.

По их словам, автобус притормозил, чтобы мужчина мог войти, но когда он приблизился, автомобиль врезался в него и прижал к автобусу. Пассажиры заметили в руках мужчины ручную гранату, которая сработала, когда его прижали к автобусу.

Вследствие взрыва окна автобуса разбились, шрапнель и осколки стекла ранили людей, с которыми говорили наблюдатели.

Семь пассажиров автобуса сейчас находятся в больнице, у них травмы лицах – ушибы и порезы, пятеро из них с повязками на глазах, еще один мужчина получил ранения брюшной полости.

Как сообщалось в начале января, между “республиками“ ДНР и ЛНР есть активное противостояние, идет настоящая торговая война. В декабре 2017-го дошло до того, что в ДНР фактически ввели санкции против ЛНР.