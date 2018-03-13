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Украинцы не смогут хоронить родных без решения суда – СМИ

Комментариев: 34
Для того чтобы похоронить человека, нужна будет экспертиза, которую должен назначить суд. Его решения придется ждать минимум трое суток. При этом хранить тело в морге будет запрещено.
Нардепы усложнили похороны украинцам
Нардепы усложнили похороны украинцам
gettyimages.co.uk

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Начиная с 15 марта украинцы не смогут похоронить своих родных без экспертизы, которую должен назначить суд. Такого решения придется ждать не менее трех суток, а из-за перегруженности судов, возможно и дольше, сообщает ТСН.

Как отмечается, хаос и коллапс предрекают участники рынка ритуальных услуг.

“Человек по сто в день будут собираться только в очередях в судах. Как справятся с этим судьи – для меня это непонятно. Кто этим будет заниматься, выделят ли людей, которые будут выписывать направления. И как так понимаю, это будет выписывать только один суд“, - говорит соучредитель ритуального дома Феликс Чехович.

В судах уже готовятся к чрезмерным нагрузкам. Что касается, например, Киева, то следователи из всех районов столицы за ходатайствами и разрешениями будут вынуждены обращаться только в один суд, а именно по месту регистрации юрлица. Для Киева – это Шевченковский суд. Только в прошлом году там рассмотрели более 30 тысяч ходатайств уголовного производства, и это не учитывая других гражданских дел, которых было почти столько же.

К этому перечню добавляется выдача еще разрешений на экспертизы умерших.

“Начнут происходить такие изменения относительно защиты дел и справедливого судебного рассмотрения каждого гражданина. Маленького дела для каждого человека не существует, а он вынужден будет ждать“, - говорит судья Ирина Фролова.

Решения о проведении экспертизы придется ждать не менее трех суток, а то и больше, а без документа морги тело не будут принимать.

“Если умер дома, тогда родственникам нужно находить какой-то выход, чтобы находилось тело в течение этих 72 часов“, - констатирует заведующий отделения паталогоанатомии Киевской городской больницы №1 Олег Садовый. Таким выходом могут быть только частные холодильные камеры, сутки содержания тела в которых будет стоить от 280 до 350 гривен. Но возможности частников ограничены, и мест хватит не всем.

Автор этих новаций – депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Журналисты пытались узнать, что побудило нардепа прибегнуть к таким изменениям, однако телефон народного избранника постоянно выключен. Зато на своей странице в Facebook новатор пишет, что гордится этой поправкой.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на партийной конференции в субботу, 25 февраля, пообещал девочке, одетой в камуфляжную униформу, что ее похоронят с почестями. 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: суд, Похороны, экспертиза, морг
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Комментариев (34)
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Zeromanser    13.03.2018, 10:30
Оценка:  0
Zeromanser
Сатанисты будут довольны )
Хюндай    13.03.2018, 10:29
Оценка:  +3
Хюндай
Скоро появится частная ритуальная служба и частное кладбище для населения.Альтернатива закону это жить вечно.
Коцман_Бобза    13.03.2018, 10:31
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Можно еще пропасть без вести.
Ехидный    13.03.2018, 10:27
Оценка:  +1
Ехидный
Интересно, в "уродном фронте" есть хоть один адекватный?
Коцман_Бобза    13.03.2018, 10:28
Оценка:  +4
Коцман_Бобза
"Автор этих новаций – депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. "
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 10:19
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорин
Это элемент судебной реформы! Ничего вы не понимаете!!!
doc1    13.03.2018, 10:22
Оценка:  +4
doc1
ПравильнО! Зачем судить коррупционеров - НУЖНО СУДИТЬ МЕРТВЫХ!!! Вот она - ПЭРЭМОГА!!!
Людмил_А    13.03.2018, 10:08
Оценка:  +3
Людмил_А
Да уж..... С каждым днем все чуднее и чуднее, и стоило из-за всего этого умирать на майдане?
Коцман_Бобза    13.03.2018, 10:09
Оценка:  +3
Коцман_Бобза
Я предлагаю хранить трупы у входа в ВР.
doc1    13.03.2018, 10:22
Оценка:  -1
doc1
Глупое какое то у вас предложение, вот умрет у вас ( не дай Бог конечно) кто то и понесете его под ВР...
Ехидный    13.03.2018, 10:27
Оценка:  +2
Ехидный
А какие другие версии? Дома в холодильнике?
Коцман_Бобза    13.03.2018, 10:29
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
У меня нет такого холодильника.
Коцман_Бобза    13.03.2018, 10:02
Оценка:  +5
Коцман_Бобза
1989 года рождения. Такой молодой и такой талантливый.
Коцман_Бобза    13.03.2018, 09:58
Оценка:  +5
Коцман_Бобза
Еще один подарок от партийных списков.
doc1    13.03.2018, 10:03
Оценка:  0
doc1
Если закон вступит в силу, значит его уже приняли и обвинять в этом только партийные списки нет никакой логики.
Коцман_Бобза    13.03.2018, 10:14
Оценка:  +4
Коцман_Бобза
Ой ли? А голосовал кто? У нас половина ВР по партийным спискам.
doc1    13.03.2018, 10:21
Оценка:  0
doc1
Разници нет по каким спискам, закон - полный идиотизм! Разве что все это будет работать "как часы" пришел в суд и получил справку в течении десяти минут.
Те кто проголосовал за этот закон они что такие же идиоты как Лозовой?
Коцман_Бобза    13.03.2018, 10:24
Оценка:  +4
Коцман_Бобза
Разница в том, что партийные списки - это прямой путь к коррупции в высшем законодательном органе. К тому же это прямой путь к коллективной безответственности. А то, что мы видим - это плоды коррупции и безответственности.
Коцман_Бобза    13.03.2018, 10:27
Оценка:  +4
Коцман_Бобза
Когда нам эти списки втюхивали, нам втирали про коллективную ответственность. Вот пусть теперь вся партия ради кала Ляшко за это ответит. Вот только этого не будет. Потому что о них круговая порука.
doc1    13.03.2018, 10:30
Оценка:  0
doc1
Не пытайтесь все переложить на Лозового и партийные списки! Для принятия закона нужно мин 266 депутатов и подпись президента!!!
Коцман_Бобза    13.03.2018, 10:33
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Я не перекладываю. Я обращаю внимание на то, как "работают" депутаты из партийных списков. Эти списки нужно ликвидировать немедленно.
Задумчивость    13.03.2018, 09:54
Оценка:  +4
Задумчивость
Значит,не врал еврейчик))Хранить где будут трупы?-Подозреваю,что в морозилках супермаркетов)))Пока кто то не создаст коммерческие морозилиумы))Вот денешку подымет)) А атомных станций для производства электроэнергии скока настроят))
samanta_s    13.03.2018, 09:43
Оценка:  +10
samanta_s
Ні жити, ні вмерти...
Задумчивость    13.03.2018, 09:55
Оценка:  +4
Задумчивость
И сколько стоить будет экспертиза и хранение-кредиты брать придётся всем.
doc1    13.03.2018, 10:02
Оценка:  +4
doc1
Зато как подымется экономика Украины...мммм... заживём!!! Жыды плохого не посоветуют)))
doc1    13.03.2018, 09:37
Оценка:  +7
doc1
Скоро надо будет брать разрешение суда шоб в туалет сходить...
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