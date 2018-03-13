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Умер известный телеведущий Олесь Терещенко

Комментариев: 4
Летом 2017 года у телеведущего диагностировали рак.
Олесь Терещенко умер вечером 12 марта
Олесь Терещенко умер вечером 12 марта
1tv.com.ua

В Киеве вечером 12 марта скончался известный украинский телеведущий и журналист Олесь Терещенко. 

Об этом на своей странице в Facebook написала редактор Первого Национального канала Юлия Спасокукоцкая.

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“Вчера вечером от нас ушел Олесь Терещенко. Я не знала более оптимистичного, выдержанного человека. Боец. Он боролся как лев. В субботу навещала его в больнице, поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался. Коллега, друг, этому миру очень будет тебя не хватать. Царство небесное“, - написала она.

Летом 2017 года у телеведущего был диагностирован рак. После сообщения о сложной онкологической болезни, неравнодушные начали сбор средств на лечение.

Терещенко проходил дорогие курсы химиотерапии
Терещенко проходил дорогие курсы химиотерапии
facebook.com/ot.profile

Олесь Терещенко работал на национальном телевидении - канале UA:Первый. Ранее он был телеведущим Студии 1+1, вел международные новости. 

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Напомним, 12 марта в одной из московских клиник умер известный актер театра и кино Олег Табаков. Ранее, 27 февраля, на 89-м году жизни скончался заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза, легенда авиации Юрий Курлин.

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Теги: Олесь Терещенко, смерть, телеведущий, рак
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Комментариев (4)
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Ljanka18    13.03.2018, 11:48
Оценка:  +3
Ljanka18
Очень жаль......Земля пухом...
Потому_что    13.03.2018, 11:24
Оценка:  +5
Потому_что
Земля пухом, покойся с миром.
sharry61    13.03.2018, 11:17
Оценка:  +7
sharry61
Жаль,когда уходят такие еще молодые и позитивные люди.Земля пухом,соболезнования родным.
R@akT!vE    13.03.2018, 10:08
Оценка:  +26
R@akT!vE
Царство небесное! вечный покой!.....
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