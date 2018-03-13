Умер известный телеведущий Олесь Терещенко

Летом 2017 года у телеведущего диагностировали рак.

В Киеве вечером 12 марта скончался известный украинский телеведущий и журналист Олесь Терещенко.

Об этом на своей странице в Facebook написала редактор Первого Национального канала Юлия Спасокукоцкая.

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“Вчера вечером от нас ушел Олесь Терещенко. Я не знала более оптимистичного, выдержанного человека. Боец. Он боролся как лев. В субботу навещала его в больнице, поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался. Коллега, друг, этому миру очень будет тебя не хватать. Царство небесное“, - написала она.

Летом 2017 года у телеведущего был диагностирован рак. После сообщения о сложной онкологической болезни, неравнодушные начали сбор средств на лечение.

Терещенко проходил дорогие курсы химиотерапии facebook.com/ot.profile

Олесь Терещенко работал на национальном телевидении - канале UA:Первый. Ранее он был телеведущим Студии 1+1, вел международные новости.

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Напомним, 12 марта в одной из московских клиник умер известный актер театра и кино Олег Табаков. Ранее, 27 февраля, на 89-м году жизни скончался заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза, легенда авиации Юрий Курлин.