Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На полигоне Широкий Лан при пожаре погиб военный

Комментариев: 3
Еще семь военнослужащих получили ожоги.
Огонь распространился в 4 часа утра
Огонь распространился в 4 часа утра
mil.gov.ua

На военном полигоне Широкий Лан, расположенном в Николаевской области, произошел пожар. Возгорание по неустановленным причинам возникло в одной из жилых военных палаток. В результате пожара погиб один военнослужащий и еще семеро пострадали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мисягин.

Читай также: В воинской части в Днепре срочник застрелился из АК

“Сегодня в 4 утра на многострадальном военном полигоне Широкий Лан произошел пожар. Загорелась одна из жилых военных палаток. В результате пожара один военнослужащий погиб и еще 7 человек получили ожоги различной степени тяжести“, – отметил Мисягин.

Позже в комментарии Интерфакс-Украина информацию об инциденте подтвердила пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Кристина Вдовиченко.

“На 235-м общевойсковом полигоне, в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил травмы, не совместимые с жизнью, семь получили ожоги различной степени“, - сказала Вдовиченко.

Как сообщалось, прокуратура выяснила причину гибели пограничника на стрельбах 22 февраля.

 

Поделись:
Теги: военная часть, Широкий лан, Николаевская область, военный, пожар, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
БА3395    13.03.2018, 10:27
Оценка:  +5
БА3395
Как в палатке? Там же до конца 2017 года должен был быть сдан суперсовременный бригадный комплекс за 370 млн.? Так почему люди самой боеспособной армии ютятся в палатках с буржуйками?
Nesdeshniy    13.03.2018, 11:07
Оценка:  +3
Nesdeshniy
Это была сверх современная боевая буржуйка, просто палатка была советского образца...
МаксимУм    13.03.2018, 11:08
Оценка:  +3
МаксимУм
Ты ещё про обещанные поднятые зарплаты вспомни...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь