На полигоне Широкий Лан при пожаре погиб военный

Еще семь военнослужащих получили ожоги.

На военном полигоне Широкий Лан, расположенном в Николаевской области, произошел пожар. Возгорание по неустановленным причинам возникло в одной из жилых военных палаток. В результате пожара погиб один военнослужащий и еще семеро пострадали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мисягин.

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“Сегодня в 4 утра на многострадальном военном полигоне Широкий Лан произошел пожар. Загорелась одна из жилых военных палаток. В результате пожара один военнослужащий погиб и еще 7 человек получили ожоги различной степени тяжести“, – отметил Мисягин.

Позже в комментарии Интерфакс-Украина информацию об инциденте подтвердила пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Кристина Вдовиченко.

“На 235-м общевойсковом полигоне, в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил травмы, не совместимые с жизнью, семь получили ожоги различной степени“, - сказала Вдовиченко.

Как сообщалось, прокуратура выяснила причину гибели пограничника на стрельбах 22 февраля.