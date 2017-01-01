Появилось видео возгорания в киевском метро
Авария случилась на Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена, из-за чего на зеленой ветки не ходили поезда.
В метро Киева вечером в понедельник, 12 марта, временно остановили поезда на Сырецко -Печерской линии (зеленой ветке) из-за задымления. Сообщество Киев Оперативный опубликовало видео локального пожара.
Как выяснилось, огонь и задымление появились из-за короткого замыкания и возгорания проводов в распределительной коробке. Неполадку устранили.
Видео возгорания в киевском метро
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Накануне сообщалось, что 12 марта на зеленой ветке столичного метро останавливали поезда.
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Напомним, минувшей осенью в тоннеле столичного метро между станциями Контрактовая площадь и Тараса Шевченко из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы произошло задымление.
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