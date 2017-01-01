Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появилось видео возгорания в киевском метро

Комментариев: 0
Авария случилась на Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена, из-за чего на зеленой ветки не ходили поезда.
В метро возникло короткое замыкание
В метро возникло короткое замыкание
скриншот

В метро Киева вечером в понедельник, 12 марта, временно остановили поезда на Сырецко -Печерской линии (зеленой ветке) из-за задымления. Сообщество Киев Оперативный опубликовало видео локального пожара. 

Как выяснилось, огонь и задымление появились из-за короткого замыкания и возгорания проводов в распределительной коробке. Неполадку устранили.

Видео возгорания в киевском метро
0:00 / 00:35

Накануне сообщалось, что 12 марта на зеленой ветке столичного метро останавливали поезда.

Читай также: В Киеве в метро умер мужчина

Напомним, минувшей осенью в тоннеле столичного метро между станциями Контрактовая площадь и Тараса Шевченко из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы произошло задымление.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, Метрополитен, метро, видео, пожар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь