Появилось видео возгорания в киевском метро

Авария случилась на Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена, из-за чего на зеленой ветки не ходили поезда.

В метро Киева вечером в понедельник, 12 марта, временно остановили поезда на Сырецко -Печерской линии (зеленой ветке) из-за задымления. Сообщество Киев Оперативный опубликовало видео локального пожара.

Как выяснилось, огонь и задымление появились из-за короткого замыкания и возгорания проводов в распределительной коробке. Неполадку устранили.

Видео возгорания в киевском метро 0:00 / 00:35

Накануне сообщалось, что 12 марта на зеленой ветке столичного метро останавливали поезда.

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Напомним, минувшей осенью в тоннеле столичного метро между станциями Контрактовая площадь и Тараса Шевченко из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы произошло задымление.