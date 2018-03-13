В украинских школах введут новый предмет

Новый предмет можно будет изучать с 10 класса. Курс рассчитан на тех, кто не планирует сдавать ВНО по естественным предметам.

В Минобразования утвердили четыре учебные программы kievvlast.com.ua

В школах Украины с 1 сентября 2018 года в рамках эксперимента введут предмет Естественные науки, который можно будет изучать, начиная с 10-го класса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования .

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В интегрированном новом курсе Естественные науки соберут воедино астрономию, биологию, географию, экономику, физику и химию. Курс рассчитан на учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам.

Школам предлагается подавать заявку в местный орган управления образованием для того, чтобы присоединиться к этому эксперименту.

Сами школы должны подавать заявку, чтобы ввести этот курс mon.gov.ua

В Минобразования утвердили четыре учебные программы, которые базируются на знаниях, полученных учеником в основной школе и направлены на то, чтобы ученик после выпуска имел полное представление о географии, физике, биологии и так далее.

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Институты последипломного педагогического образования предоставят методическую поддержку. Также будут разработаны учебные пособия для школьников и преподавательского состава.

Напомним, 5 марта сообщалось, что Министерство образования и науки планирует принять изменения в порядок зачисления детей в школы. Ранее, 5 февраля, в Украине для всей учащихся общеобразовательных школ запустили онлайн-платформу для подготовки к внешнему независимому оцениванию - BeSmart.