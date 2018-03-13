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В украинских школах введут новый предмет

Комментариев: 7
Новый предмет можно будет изучать с 10 класса. Курс рассчитан на тех, кто не планирует сдавать ВНО по естественным предметам.
В Минобразования утвердили четыре учебные программы
В Минобразования утвердили четыре учебные программы
kievvlast.com.ua

В школах Украины с 1 сентября 2018 года в рамках эксперимента введут предмет Естественные науки, который можно будет изучать, начиная с 10-го класса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования .

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В интегрированном новом курсе Естественные науки соберут воедино астрономию, биологию, географию, экономику, физику и химию. Курс рассчитан на учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам. 

Школам предлагается подавать заявку в местный орган управления образованием для того, чтобы присоединиться к этому эксперименту. 

Сами школы должны подавать заявку, чтобы ввести этот курс
Сами школы должны подавать заявку, чтобы ввести этот курс
mon.gov.ua

В Минобразования утвердили четыре учебные программы, которые базируются на знаниях, полученных учеником в основной школе и направлены на то, чтобы ученик после выпуска имел полное представление о географии, физике, биологии и так далее. 

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Институты последипломного педагогического образования предоставят методическую поддержку. Также будут разработаны учебные пособия для школьников и преподавательского состава.

Напомним, 5 марта сообщалось, что Министерство образования и науки планирует принять изменения в порядок зачисления детей в школы. Ранее, 5 февраля, в Украине для всей учащихся общеобразовательных школ запустили онлайн-платформу для подготовки к внешнему независимому оцениванию - BeSmart. 

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Теги: Минобразования, школы, предмет, ВНО
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Комментариев (7)
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Задумчивость    13.03.2018, 12:23
Оценка:  0
Задумчивость
Может лучше вообще все предметы объединить,как минимум в 4 группы и по одному уроку в неделю))Без контрольных и домашних заданий))1-точные науки,2-гуманитарные,ОБЖ и подставление ушей для навешивания лапшей))
Woodbrother    13.03.2018, 12:02
Оценка:  +1
Woodbrother
Страна гуманитариев - мертвая страна .
Peyot    13.03.2018, 11:29
Оценка:  +4
Peyot
Сразу видно что мин. образования захватили гуманитарии. Обеденить целую кучу "настоящих" наук в один предмет мог только полный ноль в науках.
Давайте лучше обьеденим все "псевдонауки" типа язык литература искуства и т.д. в одну науку - "гуманитария" и будем ее учить по желанию с 10 класса!
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 11:34
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорин
Нет, не так! Надо все предметы разделить на "Естественные науки" (физика, химия и т.д) и "Неестественные науки" (литература, искусство, язык...) - и изучать только эти два предмета.
Это и будет грандиознейшая реформа образования!
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 11:48
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорин
А как интригующе будет звучать "Доктор неестественных наук"!..
Бувший_східняк    13.03.2018, 12:05
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Курс рассчитан на тех, кто не планирует сдавать ВНО по естественным предметам. Мне не раз приходилось общаться с т.н. гуманитариями. Они ни черта не смыслят в точных науках и, что главное, не хотят. Для них, например, починить электроутюг или поменять розетку - немыслимо сложная задача.
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 11:21
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорин
Какой-то гибридный предмет получился! )))
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