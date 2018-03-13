В Донецкой области мужчина пытался задушить младенца

Мужчина хотел расправится с 6-месячным сыном своей сожительницы, ему помешал полицейский.

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался убить 6-месячного мальчика в поселке Никольское.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сейчас завершено досудебное расследование уголовного производства по факту покушения на убийство ребенка.

Следствием установлено, что в ноябре 2017 42-летний ранее неоднократно судимый мужчина поссорился со своей сожительницей.

Читай также: В Днепре мужчина убил тещу на глазах у 13-летнего сына

“В то время, когда женщина пошла в полицию писать на него заявление, он, оставшись наедине с ее сыном, который лежал на кровати и плакал, схватил его за лицо, закрыл ладонью рот, а пальцами зажал нос. После этого злоумышленник накрыл лицо малыша подушкой и начал душить“, - сообщили в прокуратуре.

К счастью, действия обвиняемого были прекращены сотрудником полиции, который явился в квартиру после обращения гражданки. Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 3 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, 14 февраля в Белой Церкви наркоман убил свою полуторагодовалую дочь - раздражал плач.