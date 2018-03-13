В Павлограде школьник устроил резню в доме соседей

Одиннадцатиклассник зарезал мужчину, ранил ножом его жену и убил 4-летнего ребенка.

В Павлограде в частном доме школьник 11-го класса жестоко вырезал почти всю семью своих соседей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Двойное убийство произошло в ночь на 11 марта. Подросток ворвался с ножом в дом соседей и зарезал 30-летнего мужчину, ранил женщину, а после нанес многочисленные ранения 4-летнему ребенку, который спал.

Полиция устанавливает обстоятельства и мотивы dp.npu.gov.ua

“Хозяин открыл дверь и последнее, что он увидел - молодого человека с ножом на пороге. Парень нанес мужчине ножевые ранения, несовместимые с жизнью. На шум выбежала жена, которую убийца ранил тем же ножом. Разбив окно, парень забрался в детскую и напал на спящего ребенка“, - отметили в полиции.

Убийца обратился в больницу из-за порезанной руки dp.npu.gov.ua

О происшествии в полицию сообщил прохожий, который шел мимо частного дома и услышал крик о помощи. Во дворе одного из домов он увидел убитого мужчину и окровавленную женщину, которая сказала, что в доме убивают ее ребенка.

К моменту прибытия полиции нападавший успел скрыться. Скорая доставила потерпевших в реанимацию, однако спасти мальчика не удалось. Мать выжила.

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Полиция нашла и задержала убийцу по горячим следам. Школьник обратился в больницу из-за раны, которую получил, разбивая окно.

Как передает местное издание Павлоград.dp.ua, убийцей оказался ученик школы №3, одиннадцатиклассник, ранее имевший проблемы с законом.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы.

Напомним, 2 марта в селе Летки (Киевская область) мужчина зарезал 32-летнюю сожительницу, после чего повесился во дворе возле сарая. Ранее, 18 февраля, в Розовском районе Запорожской области мужчина жестоко убил военного и молодую мать.