Торговец людьми загрузил полный микроавтобус - ГПСУ
Во Львовской области на границе с Польшей в пункте пропуска Краковец правоохранители предотвратили попытку вывоза украинок в Германию с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Задержан иностранец, который вез за границу наших соотечественниц. Мужчина был задержан в рамках уголовного производства по ст.149 УК “Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека“.
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“Девушек в возрасте от 22 до 27 лет, жительниц города Харькова, иностранец планировал перевезти через границу с целью дальнейшего использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран ЕС“, - отметили в службе.
Дальнейшие уголовно-процессуальные меры по этому делу проводятся представителями Нацполиции Украины. Согласно санкции статьи, иностранцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, летом 2017 года правоохранители разоблачили канал международной торговли людьми - украинок продавали как секс-рабов в Израиль за 500 долларов.
Или откупится?