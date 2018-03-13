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Торговец людьми загрузил полный микроавтобус - ГПСУ

Комментариев: 5
Иностранцу грозит от трех до восьми лет тюрьмы.
В ЕС пытались вывезти девушек в возрасте от 22 до 27 лет
В ЕС пытались вывезти девушек в возрасте от 22 до 27 лет
dpsu.gov.ua

Во Львовской области на границе с Польшей в пункте пропуска Краковец правоохранители предотвратили попытку вывоза украинок в Германию с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Задержан иностранец, который вез за границу наших соотечественниц. Мужчина был задержан в рамках уголовного производства по ст.149 УК “Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека“.

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“Девушек в возрасте от 22 до 27 лет, жительниц города Харькова, иностранец планировал перевезти через границу с целью дальнейшего использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран ЕС“, - отметили в службе.

Задержание провели в пункте пропуска Краковец
Задержание провели в пункте пропуска Краковец
dpsu.gov.ua

Дальнейшие уголовно-процессуальные меры по этому делу проводятся представителями Нацполиции Украины. Согласно санкции статьи, иностранцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Иностранец пытался везти в сексуальное рабство харьковчанок
Иностранец пытался везти в сексуальное рабство харьковчанок
dpsu.gov.ua

Напомним, летом 2017 года правоохранители разоблачили канал международной торговли людьми - украинок продавали как секс-рабов в Израиль за 500 долларов.

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Теги: проституция, пограничники, иностранец, рабство, Львовская область
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Комментариев (5)
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СтальнаяКрыса    13.03.2018, 13:42
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Жаль на Земле не осталось стран где разрешено рабство. Продать это чмо туда на пару лет, сразу бы мозги на место стали
Arfan    13.03.2018, 13:25
Оценка:  +2
Arfan
Не дают учителям нормально зарабатывать ни в Украине ни заграницей.
doc1    13.03.2018, 12:51
Оценка:  -2
doc1
Даже шлюхи тикают из это Богом забытой клоаки!
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 12:09
Оценка:  +5
Шкиряк_и_Зорин
А шлюх он в автобус разве силком заталкивал? Разруха в головах!
безвіз    13.03.2018, 12:05
Оценка:  -3
безвіз
Вот придурок. Ну пусть попробует нашей тюрьмы.
Или откупится?
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