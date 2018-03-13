Рада изменила правила назначения инвалидности

Отныне если человек обращается для установления инвалидности, но не может прибыть на освидетельствование по состоянию здоровья, то врачи приедут к нему домой.

Верховная Рада 12 марта приняла в целом закон об установлении группы инвалидности. За него проголосовал 281 народный депутат, сообщает телеканал 112 Украина.

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Согласно закону, если человек обращается для установления инвалидности, но не может прибыть на освидетельствование или переосвидетельствование по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, освидетельствование или переосвидетельствование проводится у него дома.

Если речь идет об инвалидности, установленной в результате необратимых нарушений (в частности, ампутации конечностей или их частей), группа инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра. Человек с инвалидностью после выхода на пенсию также не должен будет приходить на переосвидетельствование.

Группа инвалидности на степень выше или I группы устанавливается участникам АТО или людям, которые обеспечивали антитеррористическую операцию, в результате чего получили ранение, контузию, увечье или заболевание, вследствие чего получили инвалидность.

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Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Напомним, президент Петр Порошенко отменил термин “инвалид“.