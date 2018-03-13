РФ требует от Украины безопасности на голосовании 18 марта

Россия намерена открыть избирательные участки для выбора президента РФ в 4 городах Украины.

В МИД РФ призвали Украину обеспечить безопасность на избирательных участках по выбору президента России, которые будут действовать в четырех украинских городах.

Требование Министерства иностранных дел РФ было опубликовано на официальном сайте.

Таким образом РФ отреагировала на заявление украинских националистов относительно намерений сорвать проведение на территории Украины выборов президента РФ 18 марта.

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“Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России“, - говорится в заявлении.

Российская сторона также призвала международное сообщество повлиять на решение Киева и возложить всю ответственность за возможные провокации во время проведения выборов.

Напомним, 8 марта активисты националистических организаций - ВО Свобода, Правый сектор и Национальный корпус Азов пообещали не допустить в Украине голосования за президента России.

Позднее, 12 марта, крымские правозащитные группы сообщили, что в Крыму администрация Октябрьского пансионата для престарелых и инвалидов, пригрозила сотрудникам - крымским татарам увольнением в случае неявки на выборы президента РФ.