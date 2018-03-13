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РФ требует от Украины безопасности на голосовании 18 марта

Комментариев: 4
Россия намерена открыть избирательные участки для выбора президента РФ в 4 городах Украины.
РФ призывает международное сообщество давить на Украину
РФ призывает международное сообщество давить на Украину
mid.ru

В МИД РФ призвали Украину обеспечить безопасность на избирательных участках по выбору президента России, которые будут действовать в четырех украинских городах.

Требование Министерства иностранных дел РФ было опубликовано на официальном сайте.

Таким образом РФ отреагировала на заявление украинских националистов относительно намерений сорвать проведение на территории Украины выборов президента РФ 18 марта.

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“Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России“, - говорится в заявлении.

Российская сторона также призвала международное сообщество повлиять на решение Киева и возложить всю ответственность за возможные провокации во время проведения выборов.

Напомним, 8 марта активисты националистических организаций - ВО Свобода, Правый сектор и Национальный корпус Азов пообещали не допустить в Украине голосования за президента России.

Позднее, 12 марта, крымские правозащитные группы сообщили, что в Крыму администрация Октябрьского пансионата для престарелых и инвалидов, пригрозила сотрудникам - крымским татарам увольнением в случае неявки на выборы президента РФ.

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Теги: МИД РФ, выборы президента, Украина, избирательные участки, националисты
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Комментариев (4)
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Хюндай    13.03.2018, 14:18
Оценка:  +1
Хюндай
Всё самое интересное впереди,занимаем места согласно купленным билетам.
Woodbrother    13.03.2018, 13:52
Оценка:  -2
Woodbrother
Какие могут быть выборы иностранных террористов в нашей стране ?
Бувший_східняк    13.03.2018, 13:17
Оценка:  +1
Бувший_східняк
У Львові старого діда-бандерівця питають:
- Скажите, пожалуйста, как лучше всего попасть в консульство России?
- Думаю, що з гранатомета....
PereZX    13.03.2018, 13:13
Оценка:  +5
PereZX
А в Луганске много избирательных участков будет?
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