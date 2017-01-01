За дело Левочкина взялись американские и европейские СМИ
Бывший глава Администрации президента Украины (АПУ) Сергей Левочкин может стать свидетелем по делу американского политтехнолога Пола Манафорта. Об этом сегодня, 12 марта, сообщили сразу два авторитетных западных издания – европейское EU Reporter и американское U.S. News.
Журналисты отмечают, что о тесном сотрудничестве Левочкина с Манафортом стало известно 2 марта 2018 года, когда беглый экс-президент Украины Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой подтвердил информацию о том, что американский политтехнолог Пол Манафорт работал на Партию регионов. Однако, по словам Януковича, ему не известно о финансовой стороне вопроса, поскольку с Манафортом вела дело его администрация, в частности руководитель АПУ Сергей Левочкин.
“Учитывая эту информацию, бывший глава Администрации президента Украины может обладать ценной информацией в деле по обвинению экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа (действующий президент США с 20 января 2017-го,–ред.) в отмывании средств“, – отмечают западные журналисты.
О том, что именно Левочкин контактировал с Манафортом, 10 февраля 2018 года рассказал американский журналист Фрэнк Фоер, ранее опубликовавший расследование об американском политтехнологе в издании The Atlantic.
Авторы материала отмечают, что в пресс-службе Сергея Левочкина предположения журналиста назвали "ложными и не соответствующими действительности". При этом журналисты добавляют, что "...после заявления Януковича становится очевидным, что Левочкин может лгать".
Журналисты также подчеркнули, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с 27 мая 2017 года ведет уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Левочкина. «В частности, бюро заинтересовалось украинской и зарубежной недвижимостью депутата», – говорится в статье.
Также в статье приводится решение французского суда об аресте поместий Левочкиных в Ницце.
“Информация об аресте упомянутой недвижимости содержится в реестре судебных решений. Также факт наложения ареста подтверждает один из депутатов Верховной Рады Украины“, – подчеркнули авторы публикации.
Американские и европейские СМИ также подчеркнули, что «в ответ на депутатский запрос в марте 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что включило в производство по факту незаконного обогащения Сергея Левочкина документы об аресте его французских активов».
Журналисты акцентировали внимание на том, что «согласно документам, обнародованным в журналистском расследовании про виллы Левочкина в Ницце, эти объекты недвижимости были приобретены в июле 2011-го“.
Журналисты также предполагают, что вполне возможно, что виллапокупалась на деньги, которые были "маржой" от договоренностей с Манафортом.
“Если это предположение подтвердится, то нынешний народный депутат Украины Сергей Левочкин окажется ценным свидетелем по делу бывшего главы штаба Дональда Трампа. Украинцы же наконец узнают, за какие "откаты" экс-глава Администрации беглого президента обзавелся элитной недвижимостью", – заключают авторы материала.