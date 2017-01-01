За дело Левочкина взялись американские и европейские СМИ

Журналисты отмечают, что о тесном сотрудничестве Левочкина с Манафортом стало известно 2 марта 2018 года.

Бывший глава Администрации президента Украины (АПУ) Сергей Левочкин может стать свидетелем по делу американского политтехнолога Пола Манафорта. Об этом сегодня, 12 марта, сообщили сразу два авторитетных западных издания – европейское EU Reporter и американское U.S. News.

Журналисты отмечают, что о тесном сотрудничестве Левочкина с Манафортом стало известно 2 марта 2018 года, когда беглый экс-президент Украины Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой подтвердил информацию о том, что американский политтехнолог Пол Манафорт работал на Партию регионов. Однако, по словам Януковича, ему не известно о финансовой стороне вопроса, поскольку с Манафортом вела дело его администрация, в частности руководитель АПУ Сергей Левочкин.

“Учитывая эту информацию, бывший глава Администрации президента Украины может обладать ценной информацией в деле по обвинению экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа (действующий президент США с 20 января 2017-го,–ред.) в отмывании средств“, – отмечают западные журналисты.

О том, что именно Левочкин контактировал с Манафортом, 10 февраля 2018 года рассказал американский журналист Фрэнк Фоер, ранее опубликовавший расследование об американском политтехнологе в издании The Atlantic.

Авторы материала отмечают, что в пресс-службе Сергея Левочкина предположения журналиста назвали "ложными и не соответствующими действительности". При этом журналисты добавляют, что "...после заявления Януковича становится очевидным, что Левочкин может лгать".

Журналисты также подчеркнули, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с 27 мая 2017 года ведет уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Левочкина. «В частности, бюро заинтересовалось украинской и зарубежной недвижимостью депутата», – говорится в статье.

Также в статье приводится решение французского суда об аресте поместий Левочкиных в Ницце.

“Информация об аресте упомянутой недвижимости содержится в реестре судебных решений. Также факт наложения ареста подтверждает один из депутатов Верховной Рады Украины“, – подчеркнули авторы публикации.

Американские и европейские СМИ также подчеркнули, что «в ответ на депутатский запрос в марте 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что включило в производство по факту незаконного обогащения Сергея Левочкина документы об аресте его французских активов».

Журналисты акцентировали внимание на том, что «согласно документам, обнародованным в журналистском расследовании про виллы Левочкина в Ницце, эти объекты недвижимости были приобретены в июле 2011-го“.

Журналисты также предполагают, что вполне возможно, что виллапокупалась на деньги, которые были "маржой" от договоренностей с Манафортом.

“Если это предположение подтвердится, то нынешний народный депутат Украины Сергей Левочкин окажется ценным свидетелем по делу бывшего главы штаба Дональда Трампа. Украинцы же наконец узнают, за какие "откаты" экс-глава Администрации беглого президента обзавелся элитной недвижимостью", – заключают авторы материала.