Китайцы начали бурить скважины в Полтавской области

Укргаздобыча и китайская компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. подписали контракты почти на 2 млрд гривен.

Китайские работники произведут бурение 24-х скважин в Харьковской и Полтавской областях ugv.com.ua

В Полтавской области на Яблунивском газоконденсатном месторождении работники китайской компании injiang Beiken Energy Engineering Co. начали работы по бурению скважины глубиной почти 5 километров.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия Укргаздобыча, по заказу которой проводятся работы.

Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина – 4940 м.

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Всего согласно договоренностям китайские работники произведут бурение 24 скважин в Харьковской и Полтавской областях. Общая стоимость подписанных контрактов – 1,93 миллиарда гривен.

Еще 12 новых скважин должна сделать хорватская компания Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd.

Как сообщалось 22 февраля, российские оккупанты опустошают газовые месторождения возле Крыма.