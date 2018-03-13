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Китайцы начали бурить скважины в Полтавской области

Комментариев: 25
Укргаздобыча и китайская компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. подписали контракты почти на 2 млрд гривен.
Китайские работники произведут бурение 24-х скважин в Харьковской и Полтавской областях
Китайские работники произведут бурение 24-х скважин в Харьковской и Полтавской областях
ugv.com.ua

В Полтавской области на Яблунивском газоконденсатном месторождении работники китайской компании injiang Beiken Energy Engineering Co. начали работы по бурению скважины глубиной почти 5 километров. 

Об этом сообщила пресс-служба предприятия Укргаздобыча, по заказу которой проводятся работы.

Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина – 4940 м. 

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Всего согласно договоренностям китайские работники произведут бурение 24 скважин в Харьковской и Полтавской областях. Общая стоимость подписанных контрактов – 1,93 миллиарда гривен.

Еще 12 новых скважин должна сделать хорватская компания Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd.

Как сообщалось 22 февраля, российские оккупанты опустошают газовые месторождения возле Крыма.

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Теги: газ, скважина, Укргаздобыча, Китай, контракт
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Комментариев (25)
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Коцман_Бобза    13.03.2018, 14:18
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
Кто не в курсе, рассказываю. В Китае нет пенсионной системы. Стариков обязаны содержать сыновья. При ограничении рождаемости в Китае было разрешено прерывать беременность, если УЗИ показало что будет девочка. В итоге в Китае 25 000 000 женихов, для которых в Китае нет невест.
Коцман_Бобза    13.03.2018, 14:18
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
Обычно они ищут себе жен в других странах. Теперь будут и в Украине.
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 14:29
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорин
Отлично! Значит можно создать огромную Укрокитайскую армию и отвоевать Крым и Донбасс!!!
Нехай размножаются, лишь бы ели не много и водку не жрали!
Коцман_Бобза    13.03.2018, 14:32
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Если ты не в курсе, в Китае гонят водку из риса и тоже пьют.
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 14:37
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорин
Понял. Вычёркиваю! Тогда только экспансия!
Они пройдут маршем через всю Россию, влезут (уже влезли!) в Украину, объединят Россию, Украину и Белоруссию, раздавят ЕС, а потом поработят весь остальной мир.
Всё! Я голосую за Пина. У меня позиция принципиальная - я за того, кто победит!!!
Хюндай    13.03.2018, 14:15
Оценка:  +1
Хюндай
План ясен,труба без газа металлолом и чем быстрее её наполнить тем лучше для Украины.
Coюзник    13.03.2018, 13:41
Оценка:  -3
Coюзник
А Вы в курсе что иранская фирма в Одесской области взяла в аренду 1200 гектаров земли под выращивание зерновых!!! 1200 га!!! это просто огромная цифра ... у нас что некому эти гектары обрабатывать???
korvin_ral    13.03.2018, 13:47
Оценка:  -1
korvin_ral
Не кому. У нас очень до фига земли просто простаивает. Это даже не смотря на сумасшедшие дотации аграриям.
Coюзник    13.03.2018, 13:54
Оценка:  +2
Coюзник
Поверте в Украине нет простаивающей земли ... 90% всей пригодной для сельхоз обработки земли ... обрабатывается, а остальные 10% ведутся бои в предверии "рынка земли"
PereZX    13.03.2018, 14:04
Оценка:  -1
PereZX
Это сколько?
Участок 3х4 км?
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 13:19
Оценка:  -5
Шкиряк_и_Зорин
Я не пойму новость: это хорошо или плохо?
Бувший_східняк    13.03.2018, 13:21
Оценка:  +4
Бувший_східняк
Хорошо, конечно. Всё направлено на то, чтобы минимизировать нашу зависимость от российского газа.
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 13:31
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорин
А сами почему не могём? И почему китайский бизнес в РФ с улюлюканием оценивается как китайская экспансия, а то же самое в Украине - как благость?
diver117    13.03.2018, 13:35
Оценка:  +5
diver117
Видимо это довольно "недорогие" подрядчики.
Нанимать норвежцев или америкосов со своим оборудованием будет ой как дороже.
Бувший_східняк    13.03.2018, 13:36
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Может быть потому, что у китайцев есть технологии и средства глубинного бурения, а у нас нет. 5 км - это уже совсем другие горизонты. Разведать мы еще можем, а вот пробурить промышленную скважину, возможно, пока нет.
diver117    13.03.2018, 13:37
Оценка:  +3
diver117
Россия сама тоже многого не могет в этой отрасли, особенно на сложнодоступных месторождениях.
А тут глубина бурения около 5км, все легкодоступное здесь выбрали еще при Союзе.
Coюзник    13.03.2018, 13:26
Оценка:  -4
Coюзник
Это как и скакой стороны посмотреть ... типа бизнез по-украински
Coюзник    13.03.2018, 13:30
Оценка:  -2
Coюзник
наш украинский "багач" он временщик и хочет получить заработок уже сейчас что бы когда прийдет время быстро удрать. Поэтому зарабатывает с откатов от китайцев. На самом деле то что делают китайцы это большие капиталовложения ... на что украинский "багач" не пойдет никогда ...
Coюзник    13.03.2018, 13:31
Оценка:  -4
Coюзник
потому что власть сменится и эти капитало вложения отберут
Бувший_східняк    13.03.2018, 13:33
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Какой-то наукообразный бред с грамматическими ошибками и без знаков препинания.
Coюзник    13.03.2018, 13:35
Оценка:  -2
Coюзник
По чему бред??? Это суровая действительность ...
Коцман_Бобза    13.03.2018, 14:02
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
Наши рабочие сидят без работы, а мы обеспечиваем работой ползучую экспансию Китая. Нас вытесняют с нашей земли.
PereZX    13.03.2018, 14:04
Оценка:  0
PereZX
Вы хотели прийти со своей буровой?
PereZX    13.03.2018, 14:05
Оценка:  0
PereZX
Тут одних рабочих явно не достаточно
Коцман_Бобза    13.03.2018, 14:15
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Можно подумать в Украине газ не добывают и не знают как это делается. В крайнем случае буровую можно и купить, но обеспечить работой своих граждан.
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