Китайцы начали бурить скважины в Полтавской области
В Полтавской области на Яблунивском газоконденсатном месторождении работники китайской компании injiang Beiken Energy Engineering Co. начали работы по бурению скважины глубиной почти 5 километров.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия Укргаздобыча, по заказу которой проводятся работы.
Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина – 4940 м.
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Всего согласно договоренностям китайские работники произведут бурение 24 скважин в Харьковской и Полтавской областях. Общая стоимость подписанных контрактов – 1,93 миллиарда гривен.
Еще 12 новых скважин должна сделать хорватская компания Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd.
Как сообщалось 22 февраля, российские оккупанты опустошают газовые месторождения возле Крыма.
Нехай размножаются, лишь бы ели не много и водку не жрали!
Они пройдут маршем через всю Россию, влезут (уже влезли!) в Украину, объединят Россию, Украину и Белоруссию, раздавят ЕС, а потом поработят весь остальной мир.
Всё! Я голосую за Пина. У меня позиция принципиальная - я за того, кто победит!!!
Участок 3х4 км?
Нанимать норвежцев или америкосов со своим оборудованием будет ой как дороже.
А тут глубина бурения около 5км, все легкодоступное здесь выбрали еще при Союзе.