Нехорошая картинка: Аваков прокомментировал разгон палаточного городка

Глава МВД рассказал, что палаточный городок решено было снести после того, как в палатках обнаружили оружие.

Аваков утверждает, что у митингующих было оружие Liga.net

Министр МВД Арсен Аваков отрицает силовой разгон палаточного городка под Верховной Радой.

На брифинге 13 марта министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на вопросы о событиях 3 марта. Политик заявил, что снос палаточного городка под Верховной Радой 3 марта не был силовым разгоном. Об этом сообщило издание Liga.net.

В пример настоящего силового разгона министр привел события в Тбилиси 2007 года, кода Саакашвили разгонял протестующих в центре города.

Кода Авакову сказали, что его действия сравнивают с действиями Виталия Захарченко во время разгона Майдана, министр назвал это манипуляциями.

Читай также: Дом Авакова пикетировали несколько десятков человек

“Было дано разрешение двух судов на производство обыска, и когда в результате этого обыска обнаружены были предметы (оружие, - ред.), то было принято решение не останавливаться на обыске, а полностью все, что там находится, забрать“, - отметил он.

Аваков: снос палаток под Верховной Радой не был силовым разгоном Liga.net

Арсен Аваков настаивает на том, что снос палаточного городка был “адекватным, нормальным решением“. Министр рассказал, что в ходе этого мероприятия были задержаны 117 человек, оказывавших сопротивление полиции.

Из них около 11 человек оказались участниками АТО и были освобождены после установления личности. Против двоих людей возбуждены криминальные производства. Одного из задержанных разыскивала полиция, и он был передан в Святошинское РОВД.

Читай также: СБУ проверит законность разгона палаточного городка под Верховной Радой



Авакова спросили и о том, почему полицейские применили дубинки. Министр МВД утверждает, что за 2 дня до разгона палаточного городка полицейских из охраны Верховной Рады атаковали так называемые митингующие. Аваков утверждает, что никто из участников этого столкновения серьезно не пострадал.

Сравнение своих действий с действиями Захарченко Аваков назвал манипуляцией Liga.net

Комментируя фото с людьми на коленях в снегу, Аваков сказал: “Да, картинка нехорошая. Но также нехорошая картинка и та, что обожгли полицейскому лицо петардой, другому разбили нос“.

Напомним, 3 марта депутат Егор Соболев рассказал подробности “зачистки Михомайдана“. Депутат сказал, что полицейские искали “что-нибудь, что смогут выдать за оружие“ .