Авиакомпании РФ оштрафовали на 5 миллиардов гривен

Нарушения были зафиксированы в сфере гражданской авиации.

С 2015 года на российские авиакомпании, совершающие рейсы на территорию оккупированного РФ полуострова Крым, Госавиаслужбой Украины были наложены штрафы на сумму в пять миллиардов гривен. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-отдел Госавиаслужбы.

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Среди нарушителей числятся такие компании, как Аэрофолот, Уральские авиалинии, Саратовские авиалинии, ЮТэйр, Россия, Нордавиа, Глобус, Ред вингс, Ямал, Сибирь и другие перевозчики, всего 40 компаний. Основной причиной для финансовых санкций является нарушение воздушного пространства Украины в сфере гражданской авиации - в частности, полеты в оккупированный Крым.

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“Согласно правилам и порядку использования воздушного пространства Украины, каждый такой штраф составляет 136 тысяч гривен. Таким образом, общая сумма долга российских авиаперевозчиков на сегодняшний день составляет 5,4 миллиарда гривен“, - говорится в сообщении.

Все санкции накладывались с ведома СНБО Украины. На данный момент наложено несколько тысяч штрафов. Их взыскание осуществляется через суды.

Стоит отметить, что рассмотрение исков в украинских судах даст возможность в будущем обратиться в международные суды.

Ранее прокуратура Крыма установила 182 иностранцев, совершивших незаконные въезды на территорию оккупированного полуострова, и зафиксировала около 13 000 нарушений воздушного пространства. Также напомним, только за август 2017 года в Крым незаконно вошли 34 корабля.