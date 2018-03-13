Десять шагов Вилкула. О чем оппозиционер спорит с Вакарчуком

Вилкул представил десять первоочередных шагов, которые, по его мнению, обеспечат социальную защиту украинцев,.

Народный депутат Украины, сопредседатель партии Оппозиционный блок Александр Вилкул представил десять первоочередных шагов, которые, по его мнению, обеспечат социальную защиту украинцев, выведут Украину из кризиса, восстановят государственный суверенитет.

Эти принципы Вилкул озвучил в специальном видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook в виде ответа на аналогичное обращение к украинцам певца и политика Святослава Вакарчука, записанного в декабре 2017 года в США.

Вилкул подчеркнул, что с уважением относится к Вакарчуку как к деятелю культуры, но не может согласиться с той политической стратегией, которую он предлагает стране. “Меня не покидает ощущение, что нам опять пытаются продать старую рыбу, только под новым соусом. Потому что всё, о чем говорит сегодня Святослав, на самом деле мы уже много раз слышали. Пятнадцать лет назад от пана Ющенко, пять лет назад от пана Яценюка, и вообще это ровно тот же набор не вполне свежих идей, который мы последние годы слышим от нынешней власти“, - отметил представитель оппозиции.

Оппозиционер раскритиковал тезис Вакарчука о том, что все равно, кто будет возглавлять Украину, а важно лишь то, какой будет страна, назвав эти вещи “неразрывно взаимосвязанными“.

“Люди, которым делегирована ответственность управлять государством – это ключевой вопрос“, - отметил политик.

Также, оппонируя Вакарчуку, Вилкул заявил, что в украинской политике сегодня много людей, умеющих громко ставить вопросы, но очень мало тех, кто знает ответы.

“Украина за всю свою историю выстрадала право на свою субъектность, на свой особый путь. И рецепты нашего успеха написаны не в американском Стэнфорде, где сегодня, кажется, учится Вакарчук, а написаны кровью, написаны потом многих поколений наших земляков. Если мы опять начнем строить страну с чужого голоса, не опираясь на собственный опыт, то опять получим хаос и бесперспективность“, - считает Вилкул.

Центральным тезисом обращения экс-вице-премьера стало то, что целью государственной политики Украины должны стать безопасность и благополучие гражданина.

“Святослав Вакарчук говорит, что для современной европейской страны важно наличие трех основ, на которых должно держаться государство: верховенство права, качественный госаппарат и демократия. А я говорю, что есть то, что гораздо важнее и ценнее предложенных трех основ: в центре государственной политики должен быть человек. Гражданин. Его безопасность и благополучие“, - заявил Вилкул.

По мнению Вилкула, из-за того, что политики часто забывают об этом принципе, реформы в Украине превратились в экономические и социальные эксперименты.

Кроме того, Вилкул возразил Вакарчуку, который в своем обращении заявил, что ответственность за ситуацию в стране лежит в том числе и на рядовых украинцах. “Перекладывание ответственности за ситуацию в стране на народ в последнее время становится модным, хотя это ничто иное как попытка властьимущих избежать ответственности за свои ошибки и провалы», - заявил Вилкул.

Народный депутат подчеркнул, что сегодняшняя оппозиция готова взять на себя ответственность за ситуацию в Украине. “Я, Александр Вилкул, сегодня нахожусь в оппозиции. В оппозиции к войне, к хаосу, в оппозиции к безвластию и к мародерству. Разумеется, оппозиция работает для того, чтобы победить на выборах и реализовать свою программу. С полным пониманием неотложных спасительных мер и готовностью взять на себя ответственность. Поэтому меня откровенно удивляет, когда Вакарчук заявляет, что не хочет идти во власть. Не хочешь – не иди. Советы постороннего – это другой жанр“, - заявил Вилкул.

Так же политик презентовал свои 10 неотложных шагов, среди которых объяснил, как, по его мнению, возможно завершить войну и достичь мира, побороть коррупцию, восстановить национальное единство и управляемость ситуацией в государстве, устранить влияние радикальных политических сил, деполитизировать силовые структуры и добиться прагматичного подхода во внешней политике.

Напомним, в декабре 2017 года певец Святослав Вакарчук выпустил видеообращение, в котором назвал десять ключевых шагов для реформирования Украины.