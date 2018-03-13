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Климкин призвал крымчан бойкотировать выборы президента РФ

Комментариев: 6
В МИД Украины заявили, что спецслужбы РФ угрожают жителям Крыма, которые не хотят идти на выборы, а также их родным.
Климкин также заявил о необходимости сохранять санкции
Климкин также заявил о необходимости сохранять санкции
УНИАН

Крымчан призывают не идти на выборы президента РФ и не оказывать помощи в их организации. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.

“Призываю не помогать российской оккупационной власти организовывать эти выборы, принимать участие в этих выборах. Сейчас ФСБ звонит и угрожает родным тех, кто не хочет идти на выборы“, - сказал Климкин журналистам во вторник в Киеве.

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Глава МИД Украины также отметил, что жители оккупированного Крыма живут в постоянном страхе.

“То, что нам нужно сделать, - это достичь того, чтобы был доступ у международных организаций к оккупированному Крыму“, - уточнил министр.

Климкин также заявил о необходимости сохранять санкции и увеличивать международное давление на Россию. Также по его словам, необходимо создать неформальное объединение “группы дружбы Украины“ по деоккупации Крыма.

Напомним, 12 марта крымские правозащитные группы сообщили, что в Крыму администрация Октябрьского пансионата для престарелых и инвалидов, пригрозила сотрудникам - крымским татарам увольнением в случае неявки на выборы президента РФ.

Ранее, 11 марта, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что вместо крымчан будут голосовать мигранты.

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Теги: Климкин, выборы президента, РФ, ФСБ, Крым, крымчане
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Комментариев (6)
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Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 16:37
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорин
Отлично, Паша! Побольше ада!!!
Коцман_Бобза    13.03.2018, 16:37
Оценка:  -3
Коцман_Бобза
А смысл? Все равно будет 146%.
YJIiTkA    13.03.2018, 16:37
Оценка:  +4
YJIiTkA
сначала слили крым,а теперь призывает кого то бойкотировать,вот аутист))
Woodbrother    13.03.2018, 16:38
Оценка:  -3
Woodbrother
Крым никто никуда не сливал, Крым - временно оккупированная территория Украины.
YJIiTkA    13.03.2018, 16:38
Оценка:  0
YJIiTkA
а кто позволил ее оккупировать? не помню чтоб кто то оборонял Крым
Woodbrother    13.03.2018, 16:38
Оценка:  -2
Woodbrother
YJIiTkA - по любому воровать не красиво. К тому же ворованный Крым не принес лаптям счастья.
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