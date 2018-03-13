Климкин призвал крымчан бойкотировать выборы президента РФ
Крымчан призывают не идти на выборы президента РФ и не оказывать помощи в их организации. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.
“Призываю не помогать российской оккупационной власти организовывать эти выборы, принимать участие в этих выборах. Сейчас ФСБ звонит и угрожает родным тех, кто не хочет идти на выборы“, - сказал Климкин журналистам во вторник в Киеве.
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Глава МИД Украины также отметил, что жители оккупированного Крыма живут в постоянном страхе.
“То, что нам нужно сделать, - это достичь того, чтобы был доступ у международных организаций к оккупированному Крыму“, - уточнил министр.
Климкин также заявил о необходимости сохранять санкции и увеличивать международное давление на Россию. Также по его словам, необходимо создать неформальное объединение “группы дружбы Украины“ по деоккупации Крыма.
Напомним, 12 марта крымские правозащитные группы сообщили, что в Крыму администрация Октябрьского пансионата для престарелых и инвалидов, пригрозила сотрудникам - крымским татарам увольнением в случае неявки на выборы президента РФ.
Ранее, 11 марта, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что вместо крымчан будут голосовать мигранты.