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Под Одессой пенсионерку разорвали три алабая

Комментариев: 9
Врачи в городе Черноморск не смогли прооперировать пострадавшую, заявив, что такого случая еще не было в их практике.
Утихомирить разъяренных собак не смог даже их хозяин
Утихомирить разъяренных собак не смог даже их хозяин
imperiya.by

В Одесской области 71-летняя женщина попала в реанимацию после нападения трех собак породы алабай. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел в одном из частных дворов курортного села Санжейка Овидиопольского района. Пенсионерка пришла убирать дом по найму, когда на нее напали три соседских алабая.

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Сообщается, что за пенсионерку пыталась защитить хозяйская собака, однако ее тоже разорвали алабаи.

На протяжении полутора часов женщина пряталась от разъяренных животных и пыталась дозвониться хозяину дома. Когда мужчина приехал, псы покусали и его. Но укусы оказались незначительны.

Женщину госпитализировали в больницу Черноморска. На данный момент женщина находится в тяжелом состоянии, передает Главред.

“Мы вызвали хирурга и анестезиолога из области. По их рекомендации придерживаемся выжидательной тактики, оперировать пока нельзя. Случай очень тяжелый, нижние конечности все в сдавленных ранах. Я с таким случаем еще не встречалась в своей практике“, - сообщила главврач Черноморской больницы Елена Кузарь.

Двор где произошло нападение на пенсионерку
Двор где произошло нападение на пенсионерку
fakty.ua

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Как сообщили очевидцы происшествия, псы вырвались из вольера в соседнем дворе и набросились на женщину во дворе дома, передают Факты.

“Бедняжка неистово кричала, звала на помощь. Собаки хватали ее за ноги, пытались покусать лицо… Она, как могла, закрывала его руками, поэтому именно руки так серьезно пострадали. Мы вызвали “скорую“, - рассказала очевидец.

Свидетели утверждают, что от гибели женщину спасла овчарка Лари - собака хозяев дома. Она бросилась на алабаев, однако те буквально разорвали защитницу. На помощь пришли соседи, которые отогнали разъяренных животных.

Под Одессой пенсионерку разорвали три алабая
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По данному факту начато уголовное производство по ст.128 (нанесение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения по неосторожности) УК Украины. 

Напомним, 24 февраля в подконтрольном сепаратистам Харцызске, Донецкой области, стая собак загрызла до смерти 12-летнюю девочку.

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Теги: Санжейка, пенсионерка, алабаи, собаки
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Комментариев (9)
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СтальнаяКрыса    14.03.2018, 13:20
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Група знакомых парней живущих на Троещине хочет наказывать тех кто выгуливает собак опасных пород без намордников. Сначала предупреждение, а в следующий раз отстрел собаки. Похоже будут и к тем кто не убрал "мину"!поставленную собакой.
Задумчивость    14.03.2018, 12:38
Оценка:  -3
Задумчивость
Пишут-разорвали,а врач перечисляет сдавленные,не рваные раны?
Коцман_Бобза    14.03.2018, 12:38
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Журналистам сенсация нужно. Если бы действительно разорвали - был бы врач не хирург, а патологоанатом.
Глод    14.03.2018, 12:38
Оценка:  0
Глод
Алабаи по ходу чаще всего на людей нападают.
Коцман_Бобза    14.03.2018, 12:37
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Надо новую специальность в медицине вводить - хирург для жертв нападения алабаев.
ГенийПрошлого    14.03.2018, 12:37
Оценка:  +5
ГенийПрошлого
задолбали эти собаки, срут пройти негде, страшно с ребенком выйти, скоро нада травмат покупать.
Коцман_Бобза    14.03.2018, 12:38
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
Против таких травматом не обойдешься. Тут помповое ружье с пулями на медведя нужно.
Dimon-111    14.03.2018, 12:38
Оценка:  +2
Dimon-111
Не так собаки как их хозяева. Выгуливают агрессивных собак без поводка и намордника, ни разу не видел что-бы кто-то убрал гавно за своей собакой. Сейчас снег сошел - кругом одно говнище, причем на тротуарах его даже больше чем на газонах.
STROLG    14.03.2018, 12:37
Оценка:  +3
STROLG
так может нада было хозяину в пятак надавать за воспитание.
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