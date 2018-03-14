Под Одессой пенсионерку разорвали три алабая

Врачи в городе Черноморск не смогли прооперировать пострадавшую, заявив, что такого случая еще не было в их практике.

Утихомирить разъяренных собак не смог даже их хозяин imperiya.by

В Одесской области 71-летняя женщина попала в реанимацию после нападения трех собак породы алабай. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел в одном из частных дворов курортного села Санжейка Овидиопольского района. Пенсионерка пришла убирать дом по найму, когда на нее напали три соседских алабая.

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Сообщается, что за пенсионерку пыталась защитить хозяйская собака, однако ее тоже разорвали алабаи.

На протяжении полутора часов женщина пряталась от разъяренных животных и пыталась дозвониться хозяину дома. Когда мужчина приехал, псы покусали и его. Но укусы оказались незначительны.

Женщину госпитализировали в больницу Черноморска. На данный момент женщина находится в тяжелом состоянии, передает Главред.

“Мы вызвали хирурга и анестезиолога из области. По их рекомендации придерживаемся выжидательной тактики, оперировать пока нельзя. Случай очень тяжелый, нижние конечности все в сдавленных ранах. Я с таким случаем еще не встречалась в своей практике“, - сообщила главврач Черноморской больницы Елена Кузарь.

Двор где произошло нападение на пенсионерку fakty.ua

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Как сообщили очевидцы происшествия, псы вырвались из вольера в соседнем дворе и набросились на женщину во дворе дома, передают Факты.

“Бедняжка неистово кричала, звала на помощь. Собаки хватали ее за ноги, пытались покусать лицо… Она, как могла, закрывала его руками, поэтому именно руки так серьезно пострадали. Мы вызвали “скорую“, - рассказала очевидец.

Свидетели утверждают, что от гибели женщину спасла овчарка Лари - собака хозяев дома. Она бросилась на алабаев, однако те буквально разорвали защитницу. На помощь пришли соседи, которые отогнали разъяренных животных.

Под Одессой пенсионерку разорвали три алабая 0:00 / 00:42

По данному факту начато уголовное производство по ст.128 (нанесение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения по неосторожности) УК Украины.

Напомним, 24 февраля в подконтрольном сепаратистам Харцызске, Донецкой области, стая собак загрызла до смерти 12-летнюю девочку.