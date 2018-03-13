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Савченко рассказала, когда явится на допрос

Спецтема: Дело Рубана
Комментариев: 2
Савченко утверждает, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой".
Савченко обвинила СМИ в некорректных заявлениях
Савченко обвинила СМИ в некорректных заявлениях
УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко направила письмо в адрес председателя Службы безопасности Василия Грицака, в котором сообщила, что готова прибыть на допрос по делу Рубана в случае личного оповещения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Савченко написала, что не получала в руки официальной повестки о вызове на допрос. Она добавила, что с 12 по 16 марта находится “с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС“.

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По ее словам, “средства массовой информации не являются официальным и надежным источником оповещения“, потому некоторые СМИ некорректно подали информацию о ее выезде.

Савченко отметила, что о поездке она официально сообщила первый отдел аппарата Верховной Рады, поэтому указанная информация якобы была доступна СБУ.

Савченко ответила главе СБУ
Савченко ответила главе СБУ
facebook.com/Savchenko.Nadiia

“В случае наличия умысла проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне наручно вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок... я приду на допрос в СБУ“, - заявила депутат.

Напомним, 12 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, однако но она выехала за границу. 

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Теги: Савченко, СБУ, допрос, Рубан
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Комментариев (2)
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kucher8888    13.03.2018, 16:38
Оценка:  -1
kucher8888
ага у Лаврова

гы гы гы
i-majesty    13.03.2018, 16:38
Оценка:  -1
i-majesty
В кацапии она, получает указания, что делать теперь
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