В Киеве почтили память жертв Куреневской трагедии

В столице Украины почтили память жертв Куреневской трагедии, которая произошла 13 марта 1961 года. Тогда, по разным оценкам, погибли около 2000 человек.

Во вторник 13 марта в Киеве прошло памятное мероприятие, посвященное жертвам Куреневской трагедии 1961 года. Фотографии того, как киевляне пришли почтить память жертв, опубликовал Киевпастранс на своей странице в Facebook.

“Уже 57 лет подряд в этот день мы чтим память невинно погибших в Куреневской трагедии. В катастрофе погибли 50 наших сотрудников, 48 семей (147 человек), проживающих в общежитии, остались без крыши над головой. Трамвайный парк им.Красина (ныне Подольское трамвайное депо) превратился в сплошное озеро“, - говорится в сообщении.

Читай также: Куреневский потоп. Годовщина трагедии в Киеве

Напомним, 13 марта 1961 года прорвало дамбу у Бабьего яра, куда более десятилетия скапливались сточные воды. Куреневку затопило, жертвами стали от полутора до двух тысяч человек по разным данным.

Уже почти 60 лет киевляне возлагают цветы к памятнику жертвам трагедии, установленному в парке “Бабий Яр“.