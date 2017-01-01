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В Киеве почтили память жертв Куреневской трагедии

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В столице Украины почтили память жертв Куреневской трагедии, которая произошла 13 марта 1961 года. Тогда, по разным оценкам, погибли около 2000 человек.
В Киеве почтили память жертв Куреневской трагедии
© facebook.com/Kyivpastrans
Фото 1/8
  • В столице почтили память жертв Куреневской трагедии
  • В столице почтили память жертв Куреневской трагедии
  • В столице почтили память жертв Куреневской трагедии
  • В столице почтили память жертв Куреневской трагедии
  • В столице почтили память жертв Куреневской трагедии
  • В столице почтили память жертв Куреневской трагедии
  • В столице почтили память жертв Куреневской трагедии
  • В столице почтили память жертв Куреневской трагедии
В Киеве почтили память жертв Куреневской трагедии
В столице почтили память жертв Куреневской трагедии
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Во вторник 13 марта в Киеве прошло памятное мероприятие, посвященное жертвам Куреневской трагедии 1961 года. Фотографии того, как киевляне пришли почтить память жертв, опубликовал Киевпастранс на своей странице в Facebook.

“Уже 57 лет подряд в этот день мы чтим память невинно погибших в Куреневской трагедии. В катастрофе погибли 50 наших сотрудников, 48 семей (147 человек), проживающих в общежитии, остались без крыши над головой. Трамвайный парк им.Красина (ныне Подольское трамвайное депо) превратился в сплошное озеро“, - говорится в сообщении.

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Напомним, 13 марта 1961 года прорвало дамбу у Бабьего яра, куда более десятилетия скапливались сточные воды. Куреневку затопило, жертвами стали от полутора до двух тысяч человек по разным данным.

Уже почти 60 лет киевляне возлагают цветы к памятнику жертвам трагедии, установленному в парке “Бабий Яр“.

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Теги: Киев, трагедия, потоп, жертвы
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