В Одессе суд отпустил пророссийского террориста, устроившего взрыв

На счету Кондратенко ряд преступлений, начиная от незаконного хранения оружия и заканчивая террористическими актами.

Приморский районный суд Одессы приговорил пророссийского террориста Василия Кондратенко к 7 годам и одному месяцу, однако в соответствии с “законом Савченко“ Кондратенко вышел на свободу не дожидаясь вступления в силу приговора.

Об этом сообщает издание Думская.

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Террористу инкриминировался ряд преступлений, начиная от незаконного хранения оружия и заканчивая организацией взрыва в районе Аркадия. Кондратенко был ранее судим за хулиганство, кражи и нанесение тяжких телесных повреждений.

Отмечается, что после выхода из СИЗО любитель русского мира лег в больницу из-за двухсторонней пневмонии.

Террорист был задержан в мае 2014 года на одной из одесских квартир. При обыске в квартире были обнаружены пистолет Stalker 918-S, револьвер Наган, обрез ружья ИЖ-27Е, боеприпасы, нитроцеллюлозные пороха и семь самодельных взрывных устройств, начиненных шурупами и металлическими шариками.

При задержании Кондратенко открыл огонь по бойцам СБУ dumskaya.net

При задержании он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам СБУ. Вместе с ним были задержаны еще три пророссийских террориста.

Помимо хранения оружия и взрывчатых веществ, а также нападения на правоохранителя, задержанным инкриминировали активное участие в событиях 2 мая на стороне “Антимайдана“, попытку похищения, попытку заказного убийства и теракты.

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Так после событий 2 мая, группа террористов получила заказ на убийство депутата областного совета Алексея Гончаренко, а также на похищение и убийство евромайдановцев Романа Девятова и Марка Гордиенко. Группа за 10 тысяч долларов должна была организовать серию взрывов в Одессе. Один прогремел 25 мая в отельном комплексе Palace del Mar, но никто не пострадал. Террористы планировали устроить взрывы возле здания облуправления внутренних дел, областного совета, Приморской и Малиновской райадминистраций Одессы. Однако сотрудники СБУ задержали группу до совершения преступлений.

Кондратенко на суде полностью признал свою вину, сдал подельников и заявил, что раскаивается. Суд назначил ему мягкое наказание, потому как его действия не привели к жертвам.

Стоит отметить, что ранее Приморский райсуд вынес приговор 37-летнему Александру Кольцову, одному из участников этой группы, в виде 4 лет и 9 месяцев, однако он также вышел из зала суда по “закону Савченко“. Судьба еще двух террористов неизвестна.

Напомним, 2 марта прокуратура Харьковской области подала апелляционную жалобу на приговор антимайдановцу Игнату Кромскому, известного как Топаз.