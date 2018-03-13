Климкин назвал опасным предложение Собчак по Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что предложение Ксении Собчак о референдуме в Крыму - попытка легитимизировать аннексию полуострова.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал опасным предложение кандидата в президенты России Ксении Собчак провести в оккупированном Крыму референдум.

Об этом он заявил перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами в Киеве 13 марта, сообщает Крым.Реалии.

“В 2014-м году она (Ксения Собчак - ред.) Называла оккупацию“ блестяще проведенной военной операцией “. Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто поверит в честность этого референдума? “, - сказал он.

“Такие предложения со стороны Собчак - опасны. Если это ее искренняя позиция - будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он будет проводиться, то на всей территории Украины“, - отметил Климкин.

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Напомним, 7 марта Климкин назвал просьбу Собчак о поездке в Крым “политической шизофренией“, на что Ксения довольно резко ответила министру в своём Instagram. Собчак подчеркнула, что собиралась в Крым не для того, чтобы агитировать, но настояшую цель поездки так и не назвала.

Напомним, ранее Собчак предлагала провести международный референдум по крымскому вопросу.