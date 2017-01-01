Сенцов хочет подать прошение о помиловании

Незаконно осужденный в России украинский режиссер содержится в общем бараке, где находятся до 40 человек. С другими заключенными конфликтов у него нет.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов готов подать прошение о помиловании. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе в комментарии радио Эху Москвы.

По его словам, Сенцов готов подать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене.

Также защитник сообщил, что украинец содержится в общем бараке, где находятся до 40 человек. С другими заключенными конфликтов у него нет.

Напомним, Сенцов продолжает находиться в колонии в городе Лабытнанги. Также сообщалось, что у Сенцова начались проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко готов обменять Сенцова на российских солдат.