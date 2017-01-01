Сенцов хочет подать прошение о помиловании
Незаконно осужденный в России украинский режиссер содержится в общем бараке, где находятся до 40 человек. С другими заключенными конфликтов у него нет.
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов готов подать прошение о помиловании. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе в комментарии радио Эху Москвы.
По его словам, Сенцов готов подать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене.
Также защитник сообщил, что украинец содержится в общем бараке, где находятся до 40 человек. С другими заключенными конфликтов у него нет.
Напомним, Сенцов продолжает находиться в колонии в городе Лабытнанги. Также сообщалось, что у Сенцова начались проблемы со здоровьем.
Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко готов обменять Сенцова на российских солдат.
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