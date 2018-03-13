Полиция не заключала договор с Нацдружинами - Аваков

Глава МВД заявил, что полиция не будет заключать сделок с парамилитарными формированиями относительно совместного обеспечения правопорядка.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция не заключала и не будет заключать сделок с парамилитарными формированиями, в частности с Национальным дружинами, относительно совместного обеспечения правопорядка.

Об этом он заявил во время встречи в Европейской Бизнес Ассоциации, передает Интерфакс-Украина.

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Аваков также добавил, что не допустит демонстрации силы со стороны парамилитарных формирований.

“Я надеюсь, что ребята, которые стоят во главе ультранационалистических движений, хорошо понимают текущий момент. Мы ни в коем случае не допустим подмены власти. Любое демонстративное действие, которое будут оказывать парамилитарные структуры, будет жестко пресечено“, - сказал министр.

Глава МВД подчеркнул, что украинское законодательство предусматривает работу парамилитарных формирований по обеспечению правопорядка, если они заключили соответствующие соглашения с Национальной полицией. Однако, по словам Авакова, на данный момент Нацполиция не имеет никаких соглашений и не собирается их заключать.

“Мы привлекали дружинников, в хорошем смысле этого слова, в 2014 году в Мариуполе, когда я позволил совместное патрулирование с милицейскими силами и второй раз - когда взрывались склады в Калиновке“, - добавил министр.

Напомним, 28 февраля президент Петр Порошенко во время пресс-конференции поинтересовался у присутствующих, чувствовали ли они себя в безопасности, глядя на акцию Национальных дружин. Ранее, 2 февраля, генпрокурор Юрий Луценко предложил изменить закон из-за Нацдружинников.