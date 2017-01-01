В Тернопольской области пытались взорвать бизнесмена

Во двор частного жилого дома местного предпринимателя закинули взрывчатку.

В городе Борщов Тернопольской области в ночь на 13 марта неизвестные бросили во двор местного предпринимателя взрывчатку. В результате инцидента никто из людей не пострадал, но взрывной волной выбило окна, также повреждена штукатурка и входные двери.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

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“При осмотре территории специалисты обнаружили остатки неустановленного предмета от пиротехнического или взрывного устройства. Их передали на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр“, - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Напомним, 9 марта в результате взрыва в Донецке погибла киевлянка.