В Тернопольской области пытались взорвать бизнесмена
В городе Борщов Тернопольской области в ночь на 13 марта неизвестные бросили во двор местного предпринимателя взрывчатку. В результате инцидента никто из людей не пострадал, но взрывной волной выбило окна, также повреждена штукатурка и входные двери.
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
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“При осмотре территории специалисты обнаружили остатки неустановленного предмета от пиротехнического или взрывного устройства. Их передали на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр“, - говорится в сообщении.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.
Напомним, 9 марта в результате взрыва в Донецке погибла киевлянка.