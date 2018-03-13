Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка – Аваков

Министр напомнил, что в палаточном городке были найдены боевые гранаты и запалы к ним.

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Перед следственными действиями в палаточном городке у Верховной Рады 3 марта народный депутат Семен Семенченко (фракция Самопомич) выносил сумки, предположительно, в них могло быть оружие.

Такое предположение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во вторник в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

“У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда (из палаточного городка – ред.) неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала (следственных действий – ред.) с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема“, - рассказал Аваков.

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Министр отметил, что на проведение следственных действий были соответствующие решения судов, но после обнаружения оружия было принято решение об изъятии всех вещественных доказательств и задержании участников.

“После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны“, - сказал Аваков.

Министр отметил, что из задержанных 112 человек были отпущены все, кроме двоих, которые были уведомлены о подозрении в совершении преступления.

Напомним. 3 марта возле Верховной Рады полиция провела зачистку палаточного городка. Позже в МВД прокомментировали насилие против журналистов под Радой.

Ранее, еще летом 2017 года, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что народный депутат Украины Семен Семенченко работает в пользу России.