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Нардеп Левченко должен ответить за свои действия по закону – блогеры

Комментариев: 8
Народный депутат Юрий Левченко пытался бросить бутылку с горючей смесью в работников благоустройства, которые, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей.
Нардеп Левченко должен ответить за свои действия по закону – блогеры

Блогеры, политические эксперты и рядовые пользователи украинского сегмента Facebook требуют от властей немедленно отменить депутатскую неприкосновенность, а от правоохранителей – привлечь народного депутата Юрия Левченко к уголовной ответственности.

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Речь идет о событиях 9 марта, когда нардеп Левченко пытался бросить бутылку с горючей смесью в работников благоустройства, которые, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей в Шевченковском районе столицы. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители.

Несмотря на то, что после указанного инцидента с участием нардепа Левченко прошло уже несколько дней, недовольство украинцев только нарастает. Помимо действий депутата, гнев экспертов и пользователей соцсети вызывает также бездействие украинских правоохранительных органов.

Так, сегодня с требованием отменить депутатскую неприкосновенность раз и навсегда к народным избранникам обратился блогер, политический эксперт Олег Постернак.

“Вы требуете от простых смертных неукоснительного соблюдения закона. От медиков, предпринимателей, собственников еврокаров, активистов-антикоррупционеров и т.д. От всех! Но при этом абсолютно уверены, что депутатский статус дает вам право стать выше закона и бросать “коктейли Молотова“ в людей, выполняющих свои трудовые обязанности. Как недавно депутат Левченко. Конечно, вы же знаете, что вам за это ничего не будет. Найдите в себе силы и отмените депутатскую неприкосновенность,“ – написал политолог на своей странице в Facebook.

В свою очередь, блогер Андрей Кононенко призвал правоохранителей привлечь нардепа Левченко за его действия к уголовной ответственности, а также в целом лучше противостоять явлениям экстремизма на территории Украины.

“Чистая Европа! Да, там везде так. Любой депутат европейского парламента может взять коктейль Молотова и швырнуть в людей, выполняющих свои должностные обязанности.А если серьезно, то экстремизм на улицах украинских городов реально достал. Безнаказанность порождает вседозволенность! Доказано ВО Свобода в целом и нардепом Левченко в частности! Юрий Левченко должен быть привлечен к уголовной ответственности за совершенное деяние,“ – заключил Андрей Кононенко.

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Подобного мнения придерживается также директор департамента внутренней политики и коммуникаций Украинского института анализа и менеджмента политики Елена Броницкая.

“Думаю, что пора принимать меры за такие выходки, и обязательно нужно наказывать с учетом криминального кодекса, ибо такие, как Юрий Левченко, должны понести уголовную ответственность за свои скотские действия. Совсем страх потерял! Думает, что ему все позволено“, – подчеркнула эксперт.

Такая вседозволенность в поведении народных депутатов служит примером для их сограждан и ведет к уровню преступности по стране в целом, убежден блогер и политолог Николай Спиридонов. Он также призвал правоохранителей отреагировать на данную ситуацию.

“Появилась видеозапись того, как депутат Юрий Левченко пытался кинуть в коммунальщиков “коктейль Молотова“. Если такое позволяет себе нардеп, то это однозначно может привести к росту уровня преступности и среди рядовых украинцев. Думаю, что за такое нужно привлекать к уголовной ответственности. Будет ли реакция правоохранительных органов?“, – возмутился Николай Спиридонов.

Левченко поджигает коктейль Молотова
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Блогер и политический эксперт Владимир Макаровский также заявил, что хотел бы, чтобы компетентные органы дали надлежащую оценку действиям Левченко, а парламент лишил его иммунитета.

“Он перешел все грани, и за это должен понести уголовную ответственность. Если его не посадить сейчас, потом жертв не избежать! Поэтому призываю правоохранителей немедленно отреагировать на инцидент и остановить этого экстремиста! Также прошу парламент в целом и каждого депутата лично не быть в стороне и проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Юрия Левченко уже на ближайшей сессии!“ –призвал Макаровский.

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Комментариев (8)
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Hutinpuy    13.03.2018, 17:49
Оценка:  0
Hutinpuy
Ложь, п_деж и провокация! За вранье свое отвечать не собираетесь?
Ехидный    13.03.2018, 17:46
Оценка:  -1
Ехидный
Сцуки - журнашлюхи! Брехня на брехне!
ТУЧКА+    13.03.2018, 17:34
Оценка:  0
ТУЧКА+
Ну стаття так і тхне заказухой.
Я не за Свободу і Левченка, але дістали статті-маніпулятори.
Потому_что    13.03.2018, 17:29
Оценка:  +5
Потому_что
У нас полиция добрая, им не до депутатов, им бизнес интересен.
Hutinpuy    13.03.2018, 17:53
Оценка:  0
Hutinpuy
Остроумный типа? Когда титуханы - "работники благоустройства" били местных жителей, полиция была добрая. не мешала, когда прибежали ребята и титуханов начали рылом в снег укладывать - сразу доброта прошла. Так что меньше п_ди - целее будешь!
Потому_что    13.03.2018, 18:09
Оценка:  0
Потому_что
А ты кого представляешь, титуханов или депутатов, или тех и других?
Потому_что    13.03.2018, 18:14
Оценка:  0
Потому_что
Считаешь что в обязанности депутата входит бросание коктейлей?
Потому_что    13.03.2018, 18:16
Оценка:  0
Потому_что
Закон для всех должен быть одинаков!
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