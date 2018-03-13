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В управлениях полиции Киева появятся "зоны релакса"

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Музыка, тонизирующие фитонапитки, ароматерапия и дыхательные методики - кабинеты психоэмоциональной разгрузки обустроят во всех районах столицы.
Сейчас большинство личного состава находится в нервном состоянии
Сейчас большинство личного состава находится в нервном состоянии
kyiv.npu.gov.ua

В районных управлениях Национальной полиции Киева будут оборудованы специальные комнаты для психоэмоциональной разгрузки сотрудников. Глава Национальной полиции столицы Андрей Крищенко поддержал эту инициативу.

Об этом сообщает пресс-отдел столичной полиции.

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“Правоохранители преимущественно несут службу на глазах общественности, поэтому каждое действие полицейского - это действие представителя власти. Поэтому формирование психологической устойчивости при исполнении служебных обязанностей является главной целью психологов в погонах“, - рассказал начальник отдела психологического обеспечения полиции Киева Денис Романенко.

Мониторинг морально-психологического климата в подразделениях столичной полиции установил, что большинство личного состава находится в нервном, возбужденном состоянии.

В специально оборудованных кабинетах правоохранители смогут снять стресс, оставить свои проблемы, там они “смогут прослушать специально подобранные музыкальные передачи и насладиться тонизирующими фитонапитками“. Работать с ними будут квалифицированные психологи, которые имеют профильное образование и опыт работы. Кроме того, во время терапии их будут учить использовать дыхательные методики. 

“Также запланированы программы разгрузки с помощью ароматерапии, цветовой терапии и различных тренировок“, - добавил Романенко, отметив, что для правоохранителей важно уметь самостоятельно снимать стресс и преодолевать кризисные ситуации.

Такие комнаты оборудуют и в управлении полиции метрополитена столицы и полках полиции особого назначения.

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Стоит отметить, что именно катастрофическая нехватка качественной психологической помощи ветеранам АТО является тем обстоятельством, из-за которого статистика суицидов и правонарушений среди этой категории военнослужащих остается весьма печальной.

Напомним, 26 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал мерзавцем генерала, ответственного за психологическую реабилитацию бойцов ВСУ.

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Теги: полиция, стресс, психологическая реабилитация, Киев
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Комментариев (2)
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Coюзник    13.03.2018, 18:01
Оценка:  +2
Coюзник
Лучше направьте эти деньги на психологическую реабилитацию возвращающихся из АТО ....
МаксимУм    13.03.2018, 18:01
Оценка:  +2
МаксимУм
В АТО их на первую линию нервы лечить!
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