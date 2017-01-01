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Автобус с работниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел

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На Донбассе обстреляли автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции и грузовик компании Вода Донбасса. В результате инцидента никто не пострадал.
Автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел
Автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел
ДАН

На Донбассе во вторник, 13 марта, автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции и грузовик компании Вода Донбасса попали под обстрелы. Об этом сообщили в компании Вода Донбасса.

Отмечается, что грузовик КамАЗ попал под обстрел по дороге с фильтровальной станции.

В 14:05 также были обстреляны "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В результате в автобусе выбиты стекла.

В результате обстрелов никто из сотрудников не пострадал.

Напомним,  12 марта в Донецкой области под обстрел попал автомобиль, который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию.

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Теги: донбасс, автобус, обстрел, сепаратисты, АТО, зона АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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