Автобус с работниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел
На Донбассе обстреляли автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции и грузовик компании Вода Донбасса. В результате инцидента никто не пострадал.
На Донбассе во вторник, 13 марта, автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции и грузовик компании Вода Донбасса попали под обстрелы. Об этом сообщили в компании Вода Донбасса.
Отмечается, что грузовик КамАЗ попал под обстрел по дороге с фильтровальной станции.
В 14:05 также были обстреляны "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В результате в автобусе выбиты стекла.
В результате обстрелов никто из сотрудников не пострадал.
Напомним, 12 марта в Донецкой области под обстрел попал автомобиль, который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент